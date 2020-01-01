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Лучшие смартфоны Meizu до 15000

Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Meizu 16
Характеристики Meizu 16
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10, Flyme UI 8.1
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
USB Type-C Стерео динамики
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66
Подробные характеристики
#2

Meizu Note 9
Характеристики Meizu Note 9
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Meizu X8
Характеристики Meizu X8
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 8.1, Flyme UI
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3210 мАч
USB Type-C
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
Подробные характеристики
#4

Meizu Pro 7
Характеристики Meizu Pro 7
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128933 балла
Общая оценка: 53 из 100
  • Android 7.0, Flyme 7.3
  • 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6757CD, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3000 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
58
Камера
48
Производительность
46
Автономность
66
Подробные характеристики
#5

Meizu Note 8
Характеристики Meizu Note 8
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 8.1, Flyme UI 7.3
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
Подробные характеристики
#6

Meizu MX6
Характеристики Meizu MX6
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 92012 баллов
Общая оценка: 44 из 100
  • Android 6.0, Flyme UI
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6797, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
40
Производительность
29
Автономность
57
Подробные характеристики
#7

Meizu M6T
Характеристики Meizu M6T
Цена: от 8395 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 41034 балла
Общая оценка: 43 из 100
  • Android 8.0, Flyme UI 7
  • 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6750, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3300 мАч
MicroSD
Экран
51
Камера
45
Производительность
18
Автономность
60
Подробные характеристики
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