Лучшие смартфоны Meizu до 15000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Flyme UI 8.1
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
USB Type-C Стерео динамики
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66
#2
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
#3
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
USB Type-C
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
#4
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128933 балла
Общая оценка: 53 из 100
- Android 7.0, Flyme 7.3
- 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6757CD, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
58
Камера
48
Производительность
46
Автономность
66
#5
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
#6
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 92012 баллов
Общая оценка: 44 из 100
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6797, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3060 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
40
Производительность
29
Автономность
57
#7
Цена: от 8395 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 41034 балла
Общая оценка: 43 из 100
- Android 8.0, Flyme UI 7
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6750, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
MicroSD
Экран
51
Камера
45
Производительность
18
Автономность
60