Лучшие смартфоны Meizu до 20000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Flyme UI 8.1
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
USB Type-C Стерео динамики
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66
#2
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
#3
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
USB Type-C
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
Цена: от 16902 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128934 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 7.0, Flyme 6
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- MediaTek MT6799, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
65
Камера
49
Производительность
48
Автономность
61
Цена: от 15436 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 113454 балла
Общая оценка: 52 из 100
- Android 6, Flyme 7.3
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 4
Экран
63
Камера
46
Производительность
41
Автономность
70
Цена: от 15775 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 76182 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 7.3, Flyme 7
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
47
Производительность
27
Автономность
78
#7
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 92012 баллов
Общая оценка: 44 из 100
- Android 6.0, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6797, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3060 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
40
Производительность
29
Автономность
57