Главная > Рейтинги смартфонов > ТОП-7 лучших телефонов Meizu до 20000 рублей

Лучшие смартфоны Meizu до 20000

Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Meizu 16
Характеристики Meizu 16
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10, Flyme UI 8.1
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
USB Type-C Стерео динамики
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66
Подробные характеристики
#2

Meizu Note 9
Характеристики Meizu Note 9
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
Подробные характеристики
#3

Meizu X8
Характеристики Meizu X8
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 8.1, Flyme UI
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3210 мАч
USB Type-C
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
Подробные характеристики
#4

Meizu Pro 7 Plus
Характеристики Meizu Pro 7 Plus
Цена: от 16902 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128934 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 7.0, Flyme 6
  • 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • MediaTek MT6799, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
65
Камера
49
Производительность
48
Автономность
61
Подробные характеристики
#5

Meizu Pro 6 Plus
Характеристики Meizu Pro 6 Plus
Цена: от 15436 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 113454 балла
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 6, Flyme 7.3
  • 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3400 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 4
Экран
63
Камера
46
Производительность
41
Автономность
70
Подробные характеристики
#6

Meizu M6 Note
Характеристики Meizu M6 Note
Цена: от 15775 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 76182 балла
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 7.3, Flyme 7
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
47
Производительность
27
Автономность
78
Подробные характеристики
#7

Meizu MX6
Характеристики Meizu MX6
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 92012 баллов
Общая оценка: 44 из 100
  • Android 6.0, Flyme UI
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6797, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
40
Производительность
29
Автономность
57
Подробные характеристики
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях