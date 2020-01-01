Лучшие смартфоны Meizu до 6000
Ищете лучшие смартфоны Мейзу стоимостью от 4 до 6 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-3 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 5627 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56214 баллов
Общая оценка: 43 из 100
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
37
Производительность
22
Автономность
75
#2
Цена: от 4869 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 16000 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
52
Камера
41
Производительность
16
Автономность
56
Цена: от 5689 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 44877 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 5.1, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
39
Производительность
22
Автономность
70