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Лучшие смартфоны Nokia до 8000

Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Nokia 5.1 Plus
Характеристики Nokia 5.1 Plus
Цена: от 7677 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 120343 балла
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
53
Камера
45
Производительность
34
Автономность
57
Подробные характеристики
#2

Nokia 2.3
Характеристики Nokia 2.3
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Подробные характеристики
#3

Nokia 3.1 Plus
Характеристики Nokia 3.1 Plus
Цена: от 6457 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 77871 балл
Общая оценка: 46 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
NFC MicroSD
Экран
53
Камера
46
Производительность
24
Автономность
63
Подробные характеристики
#4

Nokia 1.3
Характеристики Nokia 1.3
Цена: от 5402 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 45 из 100
  • Android 10,
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm 215, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
41
Производительность
16
Автономность
56
Подробные характеристики
#5

Nokia 3.1
Характеристики Nokia 3.1
Цена: от 6586 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 40292 балла
Общая оценка: 42 из 100
  • Android 10.0, Android One
  • 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6750, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2990 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
54
Камера
41
Производительность
19
Автономность
49
Подробные характеристики
#6

Nokia 6
Характеристики Nokia 6
Цена: от 6652 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 48933 балла
Общая оценка: 42 из 100
  • Android 9.0,
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
41
Производительность
21
Автономность
52
Подробные характеристики
#7

Nokia 1 Plus
Характеристики Nokia 1 Plus
Цена: от 4602 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 35323 балла
Общая оценка: 39 из 100
  • Android 10, Android Go
  • 5.45" TFT LCD дисплей (480 x 960)
  • MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2500 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
33
Производительность
12
Автономность
50
Подробные характеристики
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