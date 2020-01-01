Лучшие смартфоны Nokia до 10000
Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-9 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 9727 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 117822 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10, Android One
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
65
Камера
55
Производительность
34
Автономность
61
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
#3
Цена: от 8661 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 75689 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, Android One
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4500 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
48
Производительность
21
Автономность
75
Цена: от 7677 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 120343 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Android One
- 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
53
Камера
45
Производительность
34
Автономность
57
#5
Цена: от 10148 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 90323 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Android One
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
57
Камера
45
Производительность
28
Автономность
60
#6
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
- Android 10, Android One
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Цена: от 6457 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 77871 балл
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android One
- 6" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
NFC MicroSD
Экран
53
Камера
46
Производительность
24
Автономность
63
#8
Цена: от 6586 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 40292 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 10.0, Android One
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6750, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2990 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
54
Камера
41
Производительность
19
Автономность
49
#9
Цена: от 6652 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 48933 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 9.0,
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
41
Производительность
21
Автономность
52