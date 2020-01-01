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Лучшие смартфоны Nokia до 10000

Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-9 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Nokia 7.1
Характеристики Nokia 7.1
Цена: от 9727 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 117822 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
65
Камера
55
Производительность
34
Автономность
61
Подробные характеристики
#2

Nokia 6.1 Plus
Характеристики Nokia 6.1 Plus
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
Подробные характеристики
#3

Nokia 2.4
Характеристики Nokia 2.4
Цена: от 8661 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 75689 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4500 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
48
Производительность
21
Автономность
75
Подробные характеристики
#4

Nokia 5.1 Plus
Характеристики Nokia 5.1 Plus
Цена: от 7677 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 120343 балла
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
53
Камера
45
Производительность
34
Автономность
57
Подробные характеристики
#5

Nokia 6.1
Характеристики Nokia 6.1
Цена: от 10148 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 90323 балла
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
57
Камера
45
Производительность
28
Автономность
60
Подробные характеристики
#6

Nokia 2.3
Характеристики Nokia 2.3
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Подробные характеристики
#7

Nokia 3.1 Plus
Характеристики Nokia 3.1 Plus
Цена: от 6457 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 77871 балл
Общая оценка: 46 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
NFC MicroSD
Экран
53
Камера
46
Производительность
24
Автономность
63
Подробные характеристики
#8

Nokia 3.1
Характеристики Nokia 3.1
Цена: от 6586 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 40292 балла
Общая оценка: 42 из 100
  • Android 10.0, Android One
  • 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek MT6750, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2990 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
54
Камера
41
Производительность
19
Автономность
49
Подробные характеристики
#9

Nokia 6
Характеристики Nokia 6
Цена: от 6652 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 48933 балла
Общая оценка: 42 из 100
  • Android 9.0,
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 3000 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
41
Производительность
21
Автономность
52
Подробные характеристики
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