Лучшие смартфоны Nokia до 15000
Ищете лучшие смартфоны Нокиа стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-8 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 12390 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 139787 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 10.0, Android One
- 6.55" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
58
Камера
59
Производительность
37
Автономность
69
#2
Цена: от 14341 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 148984 балла
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Android One
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
59
Камера
52
Производительность
44
Автономность
69
#3
Цена: от 11265 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 117476 баллов
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Android One
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
68
Камера
57
Производительность
34
Автономность
58
#4
Цена: от 9727 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 117822 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10, Android One
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
65
Камера
55
Производительность
34
Автономность
61
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3060 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
#6
Цена: от 8661 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 75689 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, Android One
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4500 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
48
Производительность
21
Автономность
75
#7
Цена: от 10148 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 90323 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Android One
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
57
Камера
45
Производительность
28
Автономность
60
#8
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77790 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 10, Android One
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC MicroSD
Экран
55
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56