Лучшие смартфоны Oppo до 10000
Ищете лучшие смартфоны Оппо стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
Цена: от 8506 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132899 баллов
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
50
Производительность
35
Автономность
76
#3
Цена: от 7686 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 86522 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
46
Производительность
24
Автономность
72
#4
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 64177 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
60
Камера
45
Производительность
27
Автономность
72
#5
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 76172 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, ColorOS 6 Lite
- 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
44
Производительность
23
Автономность
69
Цена: от 7357 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 75322 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, ColorOS 6 Lite
- 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3 IPX4
Экран
55
Камера
46
Производительность
21
Автономность
69
#7
Цена: от 8707 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 77086 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.1
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
52
Камера
44
Производительность
26
Автономность
72