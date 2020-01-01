Главная > Рейтинги смартфонов > ТОП-7 лучших телефонов Oppo до 10000 рублей

Лучшие смартфоны Oppo до 10000

Ищете лучшие смартфоны Оппо стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-7 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Oppo Realme C3
Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme 3
Характеристики Oppo Realme 3
Цена: от 8506 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132899 баллов
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
53
Камера
50
Производительность
35
Автономность
76
Подробные характеристики
#3

Oppo A5s
Характеристики Oppo A5s
Цена: от 7686 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 86522 балла
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
46
Производительность
24
Автономность
72
Подробные характеристики
#4

Oppo A3s
Характеристики Oppo A3s
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 64177 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
60
Камера
45
Производительность
27
Автономность
72
Подробные характеристики
#5

Oppo A1k
Характеристики Oppo A1k
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 76172 балла
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 9.0, ColorOS 6 Lite
  • 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
55
Камера
44
Производительность
23
Автономность
69
Подробные характеристики
#6

Oppo Realme C2
Характеристики Oppo Realme C2
Цена: от 7357 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 75322 балла
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 9.0, ColorOS 6 Lite
  • 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3 IPX4
Экран
55
Камера
46
Производительность
21
Автономность
69
Подробные характеристики
#7

Oppo A5
Характеристики Oppo A5
Цена: от 8707 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 77086 баллов
Общая оценка: 46 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.1
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
52
Камера
44
Производительность
26
Автономность
72
Подробные характеристики
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях