Лучшие смартфоны Samsung до 8000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 6 до 8 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
NFC MicroSD IP54
Экран
60
Камера
44
Производительность
23
Автономность
71
Цена: от 6615 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 70982 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
46
Производительность
21
Автономность
56
Цена: от 5473 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 44878 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android Go
- 5.3" PLS TFT дисплей (720 x 1480)
- MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
43
Производительность
15
Автономность
56
Цена: от 5124 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 67434 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, One UI 1.0
- 6" TFT LCD дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD
Экран
54
Камера
46
Производительность
26
Автономность
60
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 46717 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.2" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Octa 7870, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
NFC MicroSD
Экран
50
Камера
44
Производительность
20
Автономность
64
Цена: от 7851 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 33722 балла
Общая оценка: 44 из 100
- Android 7.0, TouchWiz
- 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7580, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 2900 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
60
Камера
45
Производительность
20
Автономность
64
Цена: от 7134 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 35872 балла
Общая оценка: 44 из 100
- Android 5.1.1, TouchWiz
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7580, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
57
Камера
45
Производительность
22
Автономность
69
Цена: от 7985 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 68031 балл
Общая оценка: 44 из 100
- Android 9.0, One UI 1.0
- 6" IPS LCD дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD
Экран
54
Камера
41
Производительность
20
Автономность
60
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 42934 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 9.0, One UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Quad 7570, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
54
Камера
42
Производительность
17
Автономность
56
Цена: от 7657 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 44833 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.1, Experience UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Exynos 7 Octa 7870, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD
Экран
49
Камера
40
Производительность
22
Автономность
68