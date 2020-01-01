Лучшие смартфоны Samsung до 10000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Цена: от 9533 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 74014 баллов
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
57
Камера
55
Производительность
25
Автономность
78
Цена: от 10199 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 76987 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
48
Производительность
22
Автономность
69
Цена: от 9522 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 61622 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 8.0, Experience UI
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7880, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3600 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
57
Камера
48
Производительность
22
Автономность
79
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
NFC MicroSD IP54
Экран
60
Камера
44
Производительность
23
Автономность
71
Цена: от 9276 р.
Вышел: около 5 лет назад
AnTuTu: 85012 баллов
Общая оценка: 49 из 100
- Android 5.1.1, Experience UI
- 5.7" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 7 Octa 7420, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
NFC Беспроводная зарядка Corning Gorilla Glass 4
Экран
63
Камера
48
Производительность
37
Автономность
75
Цена: от 9128 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 61922 балла
Общая оценка: 49 из 100
- Android 8.0, Samsung Experience
- 5.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7880, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
60
Камера
48
Производительность
24
Автономность
68
Цена: от 8190 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 85160 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Exynos 7 Octa 7884, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
MicroSD
Экран
55
Камера
43
Производительность
26
Автономность
61
Цена: от 6615 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 70982 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
57
Камера
46
Производительность
21
Автономность
56
Цена: от 9994 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 46873 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 10, One UI
- 6.22" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3400 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
47
Производительность
23
Автономность
62