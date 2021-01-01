Лучшие смартфоны Samsung до 12000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 8 до 12 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 123414 баллов
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
68
Камера
57
Производительность
33
Автономность
64
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Цена: от 11099 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132093 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3600 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
66
Камера
53
Производительность
42
Автономность
75
Цена: от 10752 р.
Ожидаемая дата выхода: 1 января 2021
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0,
- 6.5" TFT LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
51
Производительность
26
Автономность
91
Цена: от 11357 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 71548 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
55
Производительность
22
Автономность
91
Цена: от 11265 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 85899 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
60
Камера
46
Производительность
34
Автономность
72
Цена: от 9533 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 74014 баллов
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
57
Камера
55
Производительность
25
Автономность
78
Цена: от 11265 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 86765 баллов
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Exynos 7 Octa 7884, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
57
Камера
48
Производительность
25
Автономность
78
Цена: от 10199 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 76987 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 5.7" PLS TFT дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
48
Производительность
22
Автономность
69