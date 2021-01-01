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Лучшие смартфоны Samsung до 15000

Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Samsung Galaxy A31
Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 14811 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 110672 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
59
Производительность
37
Автономность
92
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M40
Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Подробные характеристики
#3

Samsung Galaxy A21s
Характеристики Samsung Galaxy A21s
Цена: от 13099 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10, One UI 2,0
  • 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
  • Exynos 850, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
59
Камера
58
Производительность
29
Автономность
90
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy A30s
Характеристики Samsung Galaxy A30s
Цена: от 12290 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 107123 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Exynos 7 Octa 7904, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 25 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
58
Производительность
30
Автономность
78
Подробные характеристики
#5

Samsung Galaxy A30
Характеристики Samsung Galaxy A30
Цена: от 14545 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 108934 балла
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 7904, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
67
Камера
53
Производительность
32
Автономность
73
Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A7 (2018)
Характеристики Samsung Galaxy A7 (2018)
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 123414 баллов
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
  • Exynos 7 Octa 7885, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 24 МП, передняя 24 МП
  • 3300 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
68
Камера
57
Производительность
33
Автономность
64
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy S7
Характеристики Samsung Galaxy S7
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy S7 Edge
Характеристики Samsung Galaxy S7 Edge
Цена: от 11099 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132093 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3600 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
66
Камера
53
Производительность
42
Автономность
75
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy A02s
Характеристики Samsung Galaxy A02s
Цена: от 10752 р.
Ожидаемая дата выхода: 1 января 2021
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0,
  • 6.5" TFT LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
51
Производительность
26
Автономность
91
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy M11
Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 11357 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 71548 баллов
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
55
Производительность
22
Автономность
91
Подробные характеристики
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