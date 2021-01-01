Лучшие смартфоны Samsung до 15000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 14811 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 110672 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
59
Производительность
37
Автономность
92
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Цена: от 13099 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
- Android 10, One UI 2,0
- 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
- Exynos 850, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
59
Камера
58
Производительность
29
Автономность
90
Цена: от 12290 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 107123 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Exynos 7 Octa 7904, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 25 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
58
Производительность
30
Автономность
78
Цена: от 14545 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 108934 балла
Общая оценка: 57 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 7904, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
67
Камера
53
Производительность
32
Автономность
73
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 123414 баллов
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Exynos 7 Octa 7885, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
68
Камера
57
Производительность
33
Автономность
64
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Цена: от 11099 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132093 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3600 мАч
NFC Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 4 IP68
Экран
66
Камера
53
Производительность
42
Автономность
75
Цена: от 10752 р.
Ожидаемая дата выхода: 1 января 2021
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0,
- 6.5" TFT LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
62
Камера
51
Производительность
26
Автономность
91
Цена: от 11357 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 71548 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
55
Производительность
22
Автономность
91