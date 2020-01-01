Лучшие смартфоны Samsung до 20000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 19760 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 245445 баллов
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2,1
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP68
Экран
74
Камера
67
Производительность
59
Автономность
67
Цена: от 15570 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 108182 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
74
Камера
61
Производительность
40
Автономность
91
Цена: от 14811 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 110672 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
73
Камера
59
Производительность
37
Автономность
92
Цена: от 19680 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 113167 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 9 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
71
Камера
72
Производительность
39
Автономность
71
Цена: от 17410 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 107673 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 6000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
71
Камера
62
Производительность
39
Автономность
92
Цена: от 18240 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 172345 баллов
Общая оценка: 63 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 8895, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 IP68
Экран
72
Камера
55
Производительность
51
Автономность
71
Цена: от 16913 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 109822 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
76
Камера
56
Производительность
37
Автономность
74
Цена: от 18440 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 148747 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9610, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 25 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
70
Камера
61
Производительность
41
Автономность
75
Цена: от 16390 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 148221 балл
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.3" Super AMOLED дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 24 МП
- 3800 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 6
Экран
67
Камера
69
Производительность
41
Автономность
70
Цена: от 17215 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 174332 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, One UI
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 8895, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 IP68
Экран
72
Камера
55
Производительность
46
Автономность
74