Лучшие смартфоны Samsung до 30000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 21 до 30 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 28524 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 249276 баллов
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP68
Экран
77
Камера
72
Производительность
66
Автономность
80
Цена: от 21007 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 246544 балла
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP68
Экран
74
Камера
71
Производительность
64
Автономность
74
Цена: от 29396 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 206548 баллов
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 7000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
74
Камера
65
Производительность
53
Автономность
94
Цена: от 22509 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 7 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
74
Камера
74
Производительность
44
Автономность
91
Цена: от 19760 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 245445 баллов
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2,1
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP68
Экран
74
Камера
67
Производительность
59
Автономность
67
Цена: от 25480 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 205274 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
70
Камера
69
Производительность
54
Автономность
81
Цена: от 20797 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 108672 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
74
Камера
74
Производительность
40
Автономность
91
Цена: от 25102 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 213844 балла
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 48 МП
- 3700 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 3
Экран
69
Камера
69
Производительность
55
Автономность
70
Цена: от 25822 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170122 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.7" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
69
Камера
68
Производительность
46
Автономность
82
Цена: от 19680 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 113167 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 9 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
71
Камера
72
Производительность
39
Автономность
71