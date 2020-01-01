Лучшие смартфоны Samsung до 6000
Ищете лучшие смартфоны Самсунг Галакси стоимостью от 4 до 6 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 5473 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 44878 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android Go
- 5.3" PLS TFT дисплей (720 x 1480)
- MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
MicroSD
Экран
60
Камера
43
Производительность
15
Автономность
56
Цена: от 5124 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 67434 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, One UI 1.0
- 6" TFT LCD дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
NFC MicroSD
Экран
54
Камера
46
Производительность
26
Автономность
60
Цена: от 5115 р.
Вышел: почти 6 лет назад
AnTuTu: 22833 балла
Общая оценка: 40 из 100
- Android 4.4.4, TouchWiz
- 5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 410, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2400 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
49
Камера
37
Производительность
32
Автономность
49
Цена: от 5012 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 34045 баллов
Общая оценка: 39 из 100
- Android 8.0, Experience UI
- 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
MicroSD
Экран
49
Камера
38
Производительность
15
Автономность
51
Цена: от 4008 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 38134 балла
Общая оценка: 39 из 100
- Android 8.1, Android Go
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Exynos 7 Quad 7570, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
36
Производительность
18
Автономность
51
Цена: от 4602 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 24553 балла
Общая оценка: 37 из 100
- Android 7.1.1, TouchWiz
- 5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Spreadtrum SC9830A, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
NFC MicroSD
Экран
50
Камера
36
Производительность
13
Автономность
50
Цена: от 4602 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 40343 балла
Общая оценка: 36 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UX
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- MediaTek MT6737, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
MicroSD
Экран
40
Камера
36
Производительность
16
Автономность
51
Цена: от 4919 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 22933 балла
Общая оценка: 33 из 100
- Android 5.1.1, TouchWiz
- 4.5" Super AMOLED дисплей (480 x 800)
- Spreadtrum SC7727SE, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 5 МП, передняя 2 МП
- 2050 мАч
MicroSD
Экран
42
Камера
34
Производительность
12
Автономность
44
Цена: от 4090 р.
Вышел: около 6 лет назад
AnTuTu: 21454 балла
Общая оценка: 33 из 100
- Android 5.1, TouchWiz
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 410, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
MicroSD
Экран
41
Камера
35
Производительность
12
Автономность
51
Цена: от 4807 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 17633 балла
Общая оценка: 31 из 100
- Android 5.1, TouchWiz
- 4" TFT LCD дисплей (480 x 800)
- Spreadtrum SC8830, 0.76 ГБ ОЗУ
- Основная – 5 МП, передняя 0.3 МП
- 1500 мАч
MicroSD
Экран
39
Камера
33
Производительность
11
Автономность
38