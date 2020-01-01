Лучшие смартфоны Sony до 15000
Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-5 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP65
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 149745 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9.0,
- 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 2700 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP65
Экран
59
Камера
54
Производительность
45
Автономность
60
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 86437 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 630, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3580 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
60
Камера
46
Производительность
30
Автономность
73
Цена: от 12812 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 76634 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 8.0,
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1570)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
57
Камера
46
Производительность
25
Автономность
60
Цена: от 10752 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56844 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.0, Stock Android
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6757, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3430 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 4
Экран
57
Камера
43
Производительность
28
Автономность
72