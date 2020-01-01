Лучшие смартфоны Sony до 15000

Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-5 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.