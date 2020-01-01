Лучшие смартфоны Sony до 20000
Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-4 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 149745 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9.0,
- 5.2" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 2700 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP65
Экран
59
Камера
54
Производительность
45
Автономность
60
Цена: от 16902 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 129112 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10,
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики
Экран
65
Камера
55
Производительность
35
Автономность
61
Цена: от 13315 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 86437 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 630, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3580 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
60
Камера
46
Производительность
30
Автономность
73
Цена: от 12812 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 76634 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 8.0,
- 5.7" IPS LCD дисплей (720 x 1570)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
57
Камера
46
Производительность
25
Автономность
60