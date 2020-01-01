Лучшие смартфоны Sony до 30000
Ищете лучшие смартфоны Сони стоимостью от 21 до 30 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-5 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 27665 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 259345 баллов
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10,
- 6" OLED дисплей (1440 x 2880)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 13 МП
- 3330 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP65
Экран
76
Камера
58
Производительность
59
Автономность
71
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 260932 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10,
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 19 МП, передняя 5 МП
- 3180 мАч
NFC USB Type-C Беспроводная зарядка MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP65
Экран
62
Камера
52
Производительность
67
Автономность
69
Цена: от 30207 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 136762 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10.0,
- 6" OLED дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 6 IP68
Экран
74
Камера
57
Производительность
41
Автономность
71
Цена: от 16902 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 129112 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10,
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики
Экран
65
Камера
55
Производительность
35
Автономность
61
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 89244 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10,
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2520)
- Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики
Экран
65
Камера
50
Производительность
36
Автономность
55