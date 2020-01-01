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Рейтинг лучших смартфонов до 8000 рублей

#1

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Цена: от 8107 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
24
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Mi A2
Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 5
Характеристики Xiaomi Redmi Note 5
Цена: от 7892 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 116744 балла
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
31
Автономность
76
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi 5
Характеристики Xiaomi Mi 5
Цена: от 6117 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 131844 балла
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 8.0, MIUI 10
  • 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 4 МП
  • 3000 мАч
Экран
55
Камера
42
Производительность
47
Автономность
66
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 6 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi 6 Pro
Цена: от 8118 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 73459 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
45
Производительность
32
Автономность
72
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 7380 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
41
Производительность
19
Автономность
81
Подробные характеристики
#7

Nokia 5.1 Plus
Характеристики Nokia 5.1 Plus
Цена: от 7677 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 120343 балла
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
Экран
53
Камера
45
Производительность
34
Автономность
57
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 9S
Характеристики Huawei Honor 9S
Цена: от 6642 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 77245 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
24
Автономность
56
Подробные характеристики
#9

Nokia 2.3
Характеристики Nokia 2.3
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Подробные характеристики
#10

Samsung Galaxy J7 (2017)
Характеристики Samsung Galaxy J7 (2017)
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 9.0, TouchWiz UI
  • 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
  • Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 3600 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
23
Автономность
71
Подробные характеристики
#11

Xiaomi Mi Max 2
Характеристики Xiaomi Mi Max 2
Цена: от 7841 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 41931 балл
Общая оценка: 49 из 100
  • Android 7.1.1, MIUI 11
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5300 мАч
Экран
54
Камера
40
Производительность
21
Автономность
93
Подробные характеристики
#12

ZTE Blade A7 (2020)
Характеристики ZTE Blade A7 (2020)
Цена: от 8179 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 75412 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 9, Stock Android
  • 6.09" IPS LCD дисплей (1560 x 720)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
57
Камера
51
Производительность
21
Автономность
69
Подробные характеристики
#13

Huawei Honor 8S 2020
Характеристики Huawei Honor 8S 2020
Цена: от 7174 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 57054 балла
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9.0
  • 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
Подробные характеристики
#14

Huawei Y5p
Характеристики Huawei Y5p
Цена: от 7163 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76487 баллов
Общая оценка: 48 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
  • MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
21
Автономность
56
Подробные характеристики
#15

Oppo A5s
Характеристики Oppo A5s
Цена: от 7686 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 86522 балла
Общая оценка: 47 из 100
  • Android 8.1, ColorOS 5.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4230 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
24
Автономность
72
Подробные характеристики
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