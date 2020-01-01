Рейтинг лучших смартфонов до 8000 рублей
Цена: от 8107 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
24
Автономность
81
#2
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Цена: от 7892 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 116744 балла
Общая оценка: 52 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
31
Автономность
76
#4
Цена: от 6117 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 131844 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0, MIUI 10
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 4 МП
- 3000 мАч
Экран
55
Камера
42
Производительность
47
Автономность
66
Цена: от 8118 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 73459 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
45
Производительность
32
Автономность
72
Цена: от 7380 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
41
Производительность
19
Автономность
81
Цена: от 7677 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 120343 балла
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Android One
- 5.86" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
Экран
53
Камера
45
Производительность
34
Автономность
57
Цена: от 6642 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 77245 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
24
Автономность
56
#9
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
- Android 10, Android One
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
23
Автономность
71
#11
Цена: от 7841 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 41931 балл
Общая оценка: 49 из 100
- Android 7.1.1, MIUI 11
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5300 мАч
Экран
54
Камера
40
Производительность
21
Автономность
93
Цена: от 8179 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 75412 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9, Stock Android
- 6.09" IPS LCD дисплей (1560 x 720)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
57
Камера
51
Производительность
21
Автономность
69
Цена: от 7174 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 57054 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
#14
Цена: от 7163 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76487 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
21
Автономность
56
#15
Цена: от 7686 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 86522 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 8.1, ColorOS 5.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4230 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
24
Автономность
72