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Рейтинг лучших смартфонов до 9000 рублей

#1

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 9, EMUI 9.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy S7
Характеристики Samsung Galaxy S7
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Oppo Realme C3
Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor 8X
Характеристики Huawei Honor 8X
Цена: от 9420 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 138119 баллов
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 20 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#5

Nokia 6.1 Plus
Характеристики Nokia 6.1 Plus
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3060 мАч
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Цена: от 8107 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
24
Автономность
81
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi A2
Характеристики Xiaomi Mi A2
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 115976 баллов
Общая оценка: 53 из 100
  • Android 9.0, MIUI 12
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
61
Камера
50
Производительность
32
Автономность
67
Подробные характеристики
#9

Oppo Realme 3
Характеристики Oppo Realme 3
Цена: от 8506 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132899 баллов
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 13 МП
  • 4230 мАч
Экран
53
Камера
50
Производительность
35
Автономность
76
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 5
Характеристики Xiaomi Redmi Note 5
Цена: от 7892 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 116744 балла
Общая оценка: 52 из 100
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
31
Автономность
76
Подробные характеристики
#11

Nokia 2.4
Характеристики Nokia 2.4
Цена: от 8661 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 75689 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 10, Android One
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4500 мАч
Экран
60
Камера
48
Производительность
21
Автономность
75
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Redmi 8A
Характеристики Xiaomi Redmi 8A
Цена: от 8702 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77784 балла
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
  • Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
22
Автономность
91
Подробные характеристики
#13

Meizu Note 8
Характеристики Meizu Note 8
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 8.1, Flyme UI 7.3
  • 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3600 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
Подробные характеристики
#14

Xiaomi Redmi 6 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi 6 Pro
Цена: от 8118 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 73459 баллов
Общая оценка: 51 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
45
Производительность
32
Автономность
72
Подробные характеристики
#15

Xiaomi Redmi 9A
Характеристики Xiaomi Redmi 9A
Цена: от 7380 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 50 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
41
Производительность
19
Автономность
81
Подробные характеристики
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