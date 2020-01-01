Рейтинг лучших смартфонов до 9000 рублей
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
Цена: от 9420 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 138119 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 20 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
38
Автономность
68
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3060 мАч
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
Цена: от 8107 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
52
Производительность
24
Автономность
81
#7
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 115976 баллов
Общая оценка: 53 из 100
- Android 9.0, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
61
Камера
50
Производительность
32
Автономность
67
Цена: от 8506 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132899 баллов
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 4230 мАч
Экран
53
Камера
50
Производительность
35
Автономность
76
Цена: от 7892 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 116744 балла
Общая оценка: 52 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
31
Автономность
76
#11
Цена: от 8661 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 75689 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, Android One
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4500 мАч
Экран
60
Камера
48
Производительность
21
Автономность
75
#12
Цена: от 8702 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77784 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
55
Камера
46
Производительность
22
Автономность
91
#13
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 103987 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.1, Flyme UI 7.3
- 6" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3600 мАч
Экран
60
Камера
47
Производительность
31
Автономность
73
Цена: от 8118 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 73459 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
45
Производительность
32
Автономность
72
#15
Цена: от 7380 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
41
Производительность
19
Автономность
81