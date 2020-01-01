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Рейтинг лучших смартфонов до 10000 рублей

#1

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Подробные характеристики
#2

Huawei P40 Lite
Характеристики Huawei P40 Lite
Цена: от 10474 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 233892 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" LTPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
61
Автономность
85
Подробные характеристики
#3

Sony Xperia XZ2 Compact
Характеристики Sony Xperia XZ2 Compact
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10,
  • 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy M40
Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 8 SE
Характеристики Xiaomi Mi 8 SE
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 174343 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3120 мАч
Экран
65
Камера
52
Производительность
45
Автономность
64
Подробные характеристики
#7

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 9, EMUI 9.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor 9A
Характеристики Huawei Honor 9A
Цена: от 9680 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 80762 балла
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
26
Автономность
81
Подробные характеристики
#9

Huawei P40 Lite E
Характеристики Huawei P40 Lite E
Цена: от 10474 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 138823 балла
Общая оценка: 56 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
59
Камера
60
Производительность
39
Автономность
69
Подробные характеристики
#10

Nokia 7.1
Характеристики Nokia 7.1
Цена: от 9727 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 117822 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
Экран
65
Камера
55
Производительность
34
Автономность
61
Подробные характеристики
#11

Samsung Galaxy S7
Характеристики Samsung Galaxy S7
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 8.0, TouchWiz UI
  • 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
  • Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 3000 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
Подробные характеристики
#12

Oppo Realme C3
Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
Подробные характеристики
#13

Huawei Honor 8X
Характеристики Huawei Honor 8X
Цена: от 9420 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 138119 баллов
Общая оценка: 55 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 20 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#14

Huawei Honor 8 Pro
Характеристики Huawei Honor 8 Pro
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128992 балла
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 6" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
  • Huawei HiSilicon KIRIN 960, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
Экран
61
Камера
49
Производительность
46
Автономность
64
Подробные характеристики
#15

Nokia 6.1 Plus
Характеристики Nokia 6.1 Plus
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
  • Android 10, Android One
  • 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 16 МП, передняя 16 МП
  • 3060 мАч
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66
Подробные характеристики
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