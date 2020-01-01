Рейтинг лучших смартфонов до 10000 рублей
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Цена: от 10474 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 233892 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" LTPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
61
Автономность
85
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 174343 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3120 мАч
Экран
65
Камера
52
Производительность
45
Автономность
64
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Цена: от 9680 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 80762 балла
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
26
Автономность
81
Цена: от 10474 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 138823 балла
Общая оценка: 56 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.39" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
59
Камера
60
Производительность
39
Автономность
69
#10
Цена: от 9727 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 117822 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10, Android One
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
Экран
65
Камера
55
Производительность
34
Автономность
61
Цена: от 8844 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 132342 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UI
- 5.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 2560)
- Exynos 8 Octa 8890, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
49
Автономность
67
#12
Цена: от 9215 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
58
Камера
51
Производительность
37
Автономность
81
#13
Цена: от 9420 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 138119 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 20 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
Экран
61
Камера
55
Производительность
38
Автономность
68
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 128992 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 6" IPS LCD дисплей (1440 x 2560)
- Huawei HiSilicon KIRIN 960, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Экран
61
Камера
49
Производительность
46
Автономность
64
#15
Цена: от 9215 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 115401 балл
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.8" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 3060 мАч
Экран
64
Камера
52
Производительность
32
Автономность
66