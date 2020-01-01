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Рейтинг лучших смартфонов до 12000 рублей

#1

Xiaomi Black Shark 3S
Характеристики Xiaomi Black Shark 3S
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
  • Android 10.0, Joy UI 12
  • 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4729 мАч
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Подробные характеристики
#3

Huawei P40 Lite
Характеристики Huawei P40 Lite
Цена: от 10474 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 233892 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" LTPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
61
Автономность
85
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme 6
Характеристики Oppo Realme 6
Цена: от 10967 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10.0, Realme UI
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G90T, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
72
Камера
62
Производительность
57
Автономность
81
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 9
Характеристики Xiaomi Redmi 9
Цена: от 10834 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5020 мАч
Экран
65
Камера
56
Производительность
39
Автономность
90
Подробные характеристики
#6

Sony Xperia XZ2 Compact
Характеристики Sony Xperia XZ2 Compact
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 10,
  • 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
Подробные характеристики
#7

Oppo A53
Характеристики Oppo A53
Цена: от 11058 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 61 из 100
  • Android 10, ColorOS 7.2
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
66
Камера
51
Производительность
38
Автономность
91
Подробные характеристики
#8

ZTE Blade V2020
Характеристики ZTE Blade V2020
Цена: от 11126 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, MiFavor 10.1
  • 6.53" LTPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
37
Автономность
78
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy M40
Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
Подробные характеристики
#10

Meizu Note 9
Характеристики Meizu Note 9
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.2
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
Подробные характеристики
#11

Samsung Galaxy A30s
Характеристики Samsung Galaxy A30s
Цена: от 12290 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 107123 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
  • Exynos 7 Octa 7904, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 25 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
58
Производительность
30
Автономность
78
Подробные характеристики
#12

Meizu X8
Характеристики Meizu X8
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 8.1, Flyme UI
  • 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3210 мАч
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#14

Xiaomi Mi 8 SE
Характеристики Xiaomi Mi 8 SE
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 174343 балла
Общая оценка: 58 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3120 мАч
Экран
65
Камера
52
Производительность
45
Автономность
64
Подробные характеристики
#15

Huawei Honor 9X Lite
Характеристики Huawei Honor 9X Lite
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
  • Android 9, EMUI 9.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66
Подробные характеристики
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