Рейтинг лучших смартфонов до 12000 рублей
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4729 мАч
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Цена: от 10474 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 233892 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" LTPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
61
Автономность
85
Цена: от 10967 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10.0, Realme UI
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
72
Камера
62
Производительность
57
Автономность
81
Цена: от 10834 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
Экран
65
Камера
56
Производительность
39
Автономность
90
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
#7
Цена: от 11058 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, ColorOS 7.2
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
66
Камера
51
Производительность
38
Автономность
91
Цена: от 11126 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, MiFavor 10.1
- 6.53" LTPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
37
Автономность
78
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 177821 балл
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
64
Камера
61
Производительность
45
Автономность
72
#10
Цена: от 12290 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 176988 баллов
Общая оценка: 59 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.2
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
53
Производительность
44
Автономность
78
Цена: от 12290 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 107123 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 6.4" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Exynos 7 Octa 7904, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 25 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
58
Производительность
30
Автономность
78
#12
Цена: от 12290 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 160254 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 8.1, Flyme UI
- 6.2" IPS LCD дисплей (1080 x 2220)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3210 мАч
Экран
61
Камера
53
Производительность
45
Автономность
68
Цена: от 10332 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 132987 баллов
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
51
Производительность
38
Автономность
78
#14
Цена: от 10240 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 174343 балла
Общая оценка: 58 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3120 мАч
Экран
65
Камера
52
Производительность
45
Автономность
64
Цена: от 9420 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 139212 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9, EMUI 9.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3750 мАч
Экран
66
Камера
54
Производительность
38
Автономность
66