Рейтинг лучших смартфонов до 13000 рублей
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4729 мАч
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
Цена: от 13315 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.63" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
72
Камера
67
Производительность
67
Автономность
82
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Цена: от 10474 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 233892 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" LTPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
61
Автономность
85
Цена: от 10967 р.
Вышел: 10 месяцев назад
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10.0, Realme UI
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
72
Камера
62
Производительность
57
Автономность
81
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 6000 мАч
Экран
67
Камера
55
Производительность
41
Автономность
93
Цена: от 13202 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
Экран
66
Камера
61
Производительность
41
Автономность
91
#8
Цена: от 12609 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141024 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
59
Производительность
41
Автономность
91
Цена: от 13448 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 181891 балл
Общая оценка: 63 из 100
- Android 9.0, ColorOS 6
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4035 мАч
Экран
64
Камера
70
Производительность
47
Автономность
76
#10
Цена: от 13581 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 140254 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
73
Камера
60
Производительность
41
Автономность
69
#11
Цена: от 10834 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
Экран
65
Камера
56
Производительность
39
Автономность
90
#12
Цена: от 12802 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 136845 баллов
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
72
Камера
62
Производительность
40
Автономность
69
Цена: от 13325 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143122 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Экран
66
Камера
62
Производительность
40
Автономность
78
Цена: от 10040 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265459 баллов
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10,
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 2870 мАч
Экран
65
Камера
51
Производительность
62
Автономность
63
#15
Цена: от 12742 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 291144 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, Flyme UI 8.1
- 6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
Экран
63
Камера
53
Производительность
61
Автономность
66