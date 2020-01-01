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Рейтинг лучших смартфонов до 17000 рублей

#1

Huawei Honor X10
Характеристики Huawei Honor X10
Цена: от 13315 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.63" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
72
Камера
67
Производительность
67
Автономность
82
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14340 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
71
Камера
70
Производительность
54
Автономность
92
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
Подробные характеристики
#4

Huawei Honor View 20
Характеристики Huawei Honor View 20
Цена: от 16600 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 298093 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 25 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
62
Производительность
72
Автономность
74
Подробные характеристики
#5

ZTE Axon 9 Pro
Характеристики ZTE Axon 9 Pro
Цена: от 15877 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 265822 балла
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 9, Android One
  • 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
60
Автономность
88
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15580 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 223173 балла
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
66
Камера
69
Производительность
55
Автономность
84
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Цена: от 14852 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
59
Производительность
45
Автономность
91
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M21
Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 15570 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 108182 балла
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
Экран
74
Камера
61
Производительность
40
Автономность
91
Подробные характеристики
#9

Huawei Honor 9X Pro
Характеристики Huawei Honor 9X Pro
Цена: от 16399 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 206874 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
64
Камера
62
Производительность
60
Автономность
73
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Poco M3
Характеристики Xiaomi Poco M3
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 8 МП
  • 6000 мАч
Экран
67
Камера
55
Производительность
41
Автономность
93
Подробные характеристики
#11

Oppo A72
Характеристики Oppo A72
Цена: от 16799 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 141546 баллов
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
63
Производительность
40
Автономность
91
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Цена: от 13202 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
61
Производительность
41
Автономность
91
Подробные характеристики
#13

Oppo A52
Характеристики Oppo A52
Цена: от 12609 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 141024 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
59
Производительность
41
Автономность
91
Подробные характеристики
#14

Samsung Galaxy A31
Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 14811 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 110672 балла
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
73
Камера
59
Производительность
37
Автономность
92
Подробные характеристики
#15

Oppo Realme Q
Характеристики Oppo Realme Q
Цена: от 13448 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 181891 балл
Общая оценка: 63 из 100
  • Android 9.0, ColorOS 6
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4035 мАч
Экран
64
Камера
70
Производительность
47
Автономность
76
Подробные характеристики
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