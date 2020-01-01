Рейтинг лучших смартфонов до 20000 рублей
Цена: от 18808 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
Экран
82
Камера
71
Производительность
56
Автономность
89
Цена: от 14340 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
Экран
71
Камера
70
Производительность
54
Автономность
92
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
Цена: от 16600 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 298093 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 25 МП
- 4000 мАч
Экран
62
Камера
62
Производительность
72
Автономность
74
Цена: от 19760 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 245445 баллов
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2,1
- 5.8" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
74
Камера
67
Производительность
59
Автономность
67
Цена: от 18449 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10.0, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
72
Камера
63
Производительность
57
Автономность
82
Цена: от 15877 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 265822 балла
Общая оценка: 68 из 100
- Android 9, Android One
- 6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
- Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
61
Производительность
60
Автономность
88
Цена: от 20797 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 108672 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
Экран
74
Камера
74
Производительность
40
Автономность
91
Цена: от 15580 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 223173 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
66
Камера
69
Производительность
55
Автономность
84
#10
Цена: от 17927 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 186533 балла
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
47
Автономность
77
#11
Цена: от 19972 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 141574 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, Funtouch OS 11
- 6.44" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4100 мАч
Экран
74
Камера
68
Производительность
42
Автономность
79
Цена: от 14852 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
Экран
66
Камера
59
Производительность
45
Автономность
91
Цена: от 15570 р.
Вышел: 9 месяцев назад
AnTuTu: 108182 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
Экран
74
Камера
61
Производительность
40
Автономность
91
Цена: от 16399 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 206874 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 810, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
64
Камера
62
Производительность
60
Автономность
73
#15
Цена: от 18389 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 209233 балла
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 970, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
65
Камера
72
Производительность
49
Автономность
72