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Рейтинг лучших смартфонов до 25000 рублей

#1

Oppo Realme X3
Характеристики Oppo Realme X3
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Huawei Honor View 30
Характеристики Huawei Honor View 30
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Подробные характеристики
#3

Huawei Mate 20 X
Характеристики Huawei Mate 20 X
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, 10.1
  • 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
  • HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Цена: от 18808 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5160 мАч
Экран
82
Камера
71
Производительность
56
Автономность
89
Подробные характеристики
#5

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor 30S
Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23564 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
67
Автономность
78
Подробные характеристики
#7

Oppo Reno 3
Характеристики Oppo Reno 3
Цена: от 24880 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 44 МП
  • 4025 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
58
Автономность
79
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy S9 Plus
Характеристики Samsung Galaxy S9 Plus
Цена: от 21007 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 246544 балла
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
Экран
74
Камера
71
Производительность
64
Автономность
74
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
Подробные характеристики
#11

Huawei Nova 5T
Характеристики Huawei Nova 5T
Цена: от 25102 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 335981 балл
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
73
Автономность
75
Подробные характеристики
#12

Huawei Nova 5 Pro
Характеристики Huawei Nova 5 Pro
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 235021 балл
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.39" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3500 мАч
Экран
66
Камера
70
Производительность
72
Автономность
72
Подробные характеристики
#13

Huawei Mate 20
Характеристики Huawei Mate 20
Цена: от 25584 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 273475 баллов
Общая оценка: 70 из 100
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
  • HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 24 МП
  • 4000 мАч
Экран
67
Камера
66
Производительность
69
Автономность
75
Подробные характеристики
#14

Oppo Realme 7
Характеристики Oppo Realme 7
Цена: от 21515 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
74
Камера
62
Производительность
58
Автономность
90
Подробные характеристики
#15

Samsung Galaxy M31s
Характеристики Samsung Galaxy M31s
Цена: от 22509 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 68 из 100
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Exynos 7 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 6000 мАч
Экран
74
Камера
74
Производительность
44
Автономность
91
Подробные характеристики
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