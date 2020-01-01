Рейтинг лучших смартфонов до 25000 рублей
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, 10.1
- 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Цена: от 18808 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
Экран
82
Камера
71
Производительность
56
Автономность
89
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
Цена: от 23564 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
67
Автономность
78
#7
Цена: от 24880 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 44 МП
- 4025 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
58
Автономность
79
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Цена: от 21007 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 246544 балла
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Экран
74
Камера
71
Производительность
64
Автономность
74
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
#11
Цена: от 25102 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 335981 балл
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
73
Автономность
75
Цена: от 25615 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 235021 балл
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.39" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3500 мАч
Экран
66
Камера
70
Производительность
72
Автономность
72
#13
Цена: от 25584 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 273475 баллов
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2244)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 24 МП
- 4000 мАч
Экран
67
Камера
66
Производительность
69
Автономность
75
#14
Цена: от 21515 р.
Вышел: около 2 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
Экран
74
Камера
62
Производительность
58
Автономность
90
Цена: от 22509 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 68 из 100
- Android 10, One UI 2.1
- 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 7 Octa 9611, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
Экран
74
Камера
74
Производительность
44
Автономность
91