Главная > Рейтинги смартфонов > Лучшие телефоны до 30000 рублей

Рейтинг лучших смартфонов до 30000 рублей

#1

Oppo Realme X3
Характеристики Oppo Realme X3
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Подробные характеристики
#2

Oppo Realme X3 SuperZoom
Характеристики Oppo Realme X3 SuperZoom
Цена: от 29099 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 398014 баллов
Общая оценка: 76 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
78
Камера
74
Производительность
83
Автономность
79
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor View 30
Характеристики Huawei Honor View 30
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Подробные характеристики
#4

Huawei Mate 20 X
Характеристики Huawei Mate 20 X
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, 10.1
  • 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
  • HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 10T Lite
Характеристики Xiaomi Mi 10T Lite
Цена: от 27521 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4820 мАч
Экран
81
Камера
70
Производительность
62
Автономность
86
Подробные характеристики
#6

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Mi 9
Характеристики Xiaomi Mi 9
Цена: от 27161 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 389985 баллов
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10, MIUI 12.0.1
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3300 мАч
Экран
71
Камера
73
Производительность
77
Автономность
74
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy Note 9
Характеристики Samsung Galaxy Note 9
Цена: от 28524 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 249276 баллов
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
66
Автономность
80
Подробные характеристики
#9

Huawei Honor 30S
Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23564 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
67
Автономность
78
Подробные характеристики
#10

Oppo Reno 3
Характеристики Oppo Reno 3
Цена: от 24880 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 44 МП
  • 4025 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
58
Автономность
79
Подробные характеристики
#11

Huawei Nova 7 SE
Характеристики Huawei Nova 7 SE
Цена: от 26640 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
71
Производительность
69
Автономность
78
Подробные характеристики
#12

Xiaomi Mi 10 Lite
Характеристики Xiaomi Mi 10 Lite
Цена: от 30186 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 11, MIUI 12
  • 6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4160 мАч
Экран
76
Камера
70
Производительность
59
Автономность
80
Подробные характеристики
#13

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Подробные характеристики
#14

Meizu 16s
Характеристики Meizu 16s
Цена: от 26722 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 355873 балла
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 9.0, Flyme 7.3
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
  • Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3600 мАч
Экран
71
Камера
66
Производительность
79
Автономность
73
Подробные характеристики
#15

Huawei Honor 20 Pro
Характеристики Huawei Honor 20 Pro
Цена: от 30740 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 310199 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, Magic 3.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
64
Камера
71
Производительность
74
Автономность
78
Подробные характеристики
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях