Рейтинг лучших смартфонов до 30000 рублей
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 29099 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 398014 баллов
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
74
Производительность
83
Автономность
79
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, 10.1
- 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Цена: от 27521 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4820 мАч
Экран
81
Камера
70
Производительность
62
Автономность
86
Цена: от 25107 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 385783 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Экран
65
Камера
77
Производительность
80
Автономность
81
#7
Цена: от 27161 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 389985 баллов
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10, MIUI 12.0.1
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3300 мАч
Экран
71
Камера
73
Производительность
77
Автономность
74
Цена: от 28524 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 249276 баллов
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
77
Камера
72
Производительность
66
Автономность
80
Цена: от 23564 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
75
Производительность
67
Автономность
78
#10
Цена: от 24880 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
- Android 10.0, ColorOS 7
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 44 МП
- 4025 мАч
Экран
72
Камера
77
Производительность
58
Автономность
79
#11
Цена: от 26640 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10.0, EMUI 10.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
68
Камера
71
Производительность
69
Автономность
78
Цена: от 30186 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
- Android 11, MIUI 12
- 6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4160 мАч
Экран
76
Камера
70
Производительность
59
Автономность
80
#13
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
#14
Цена: от 26722 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 355873 балла
Общая оценка: 71 из 100
- Android 9.0, Flyme 7.3
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1080 x 2232)
- Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3600 мАч
Экран
71
Камера
66
Производительность
79
Автономность
73
Цена: от 30740 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 310199 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, Magic 3.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
64
Камера
71
Производительность
74
Автономность
78