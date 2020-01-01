Рейтинг лучших смартфонов до 35000 рублей
Цена: от 34163 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Dimensity 1000 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
88
Камера
70
Производительность
81
Автономность
84
Цена: от 35301 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
73
Камера
73
Производительность
93
Автономность
87
Цена: от 32790 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 335198 баллов
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Экран
70
Камера
78
Производительность
85
Автономность
90
Цена: от 32790 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1.1
- 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 985 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
70
Камера
86
Производительность
82
Автономность
78
Цена: от 32790 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 354354 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
Экран
66
Камера
82
Производительность
84
Автономность
89
#6
Цена: от 34666 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 365183 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0.7
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Экран
81
Камера
76
Производительность
84
Автономность
73
Цена: от 35870 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 321845 баллов
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3400 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
74
Автономность
69
Цена: от 26005 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 396154 балла
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
Экран
82
Камера
75
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 29099 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 398014 баллов
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
74
Производительность
83
Автономность
79
Цена: от 25317 р.
Вышел: 12 месяцев назад
AnTuTu: 345982 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
65
Камера
78
Производительность
83
Автономность
81
Цена: от 35874 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 396982 балла
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
Экран
80
Камера
75
Производительность
81
Автономность
75
#12
Цена: от 33907 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 382992 балла
Общая оценка: 75 из 100
- Android 10, MiFavor 10.0
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Экран
69
Камера
67
Производительность
81
Автономность
88
#13
Цена: от 34722 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 384554 балла
Общая оценка: 74 из 100
- iOS 14.2,
- 5.8" OLED дисплей (2436 x 1125)
- Apple A12 Bionic, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 7 МП
- 2658 мАч
Экран
74
Камера
66
Производительность
85
Автономность
61
#14
Цена: от 25624 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 304984 балла
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, 10.1
- 7.2" OLED дисплей (1080 x 2240)
- HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 5000 мАч
Экран
67
Камера
73
Производительность
74
Автономность
85
Цена: от 27521 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 74 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4820 мАч
Экран
81
Камера
70
Производительность
62
Автономность
86