Рейтинг лучших смартфонов до 40000 рублей
Цена: от 39934 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 86 из 100
- Android 11, One UI 3.0
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 990, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
Экран
90
Камера
82
Производительность
88
Автономность
90
Цена: от 39463 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
78
Камера
76
Производительность
93
Автономность
90
Цена: от 36951 р.
Вышел: 28 дней назад
Общая оценка: 82 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
Экран
81
Камера
71
Производительность
94
Автономность
91
#4
Цена: от 40877 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 83 из 100
- Android 11.0, OxygenOS 10.0
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
Экран
83
Камера
75
Производительность
93
Автономность
82
Цена: от 34163 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Dimensity 1000 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Экран
88
Камера
70
Производительность
81
Автономность
84
#6
Цена: от 38876 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10.0, EMUI 11
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 50 МП, передняя 32 МП
- 3800 мАч
Экран
77
Камера
82
Производительность
86
Автономность
72
Цена: от 35301 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 81 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
Экран
73
Камера
73
Производительность
93
Автономность
87
Цена: от 32790 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 335198 баллов
Общая оценка: 80 из 100
- Android 10, EMUI 10
- 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Экран
70
Камера
78
Производительность
85
Автономность
90
Цена: от 38945 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 340631 балл
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 4100 мАч
Экран
80
Камера
79
Производительность
79
Автономность
77
#10
Цена: от 32790 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3.1.1
- 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 985 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
Экран
70
Камера
86
Производительность
82
Автономность
78
Цена: от 32790 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 354354 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990 5G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
Экран
66
Камера
82
Производительность
84
Автономность
89
#12
Цена: от 34666 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 365183 балла
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10.0, OxygenOS 10.0.7
- 6.55" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 3800 мАч
Экран
81
Камера
76
Производительность
84
Автономность
73
#13
Цена: от 41923 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 375998 баллов
Общая оценка: 78 из 100
- Android 10, OxygenOS 10
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4085 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
83
Автономность
73
Цена: от 35870 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 321845 баллов
Общая оценка: 77 из 100
- Android 10, One UI 2.5
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3400 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
74
Автономность
69
Цена: от 29099 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 398014 баллов
Общая оценка: 76 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Экран
78
Камера
74
Производительность
83
Автономность
79