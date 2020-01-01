Рейтинг лучших смартфонов до 4000 рублей
Цена: от 3430 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 122732 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.9" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- HiSilicon Kirin 960, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Экран
53
Камера
48
Производительность
48
Автономность
69
Цена: от 3172 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 46982 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, One UI 2.0
- 5.6" Super AMOLED дисплей (720 x 1480)
- Exynos 7 Octa 7870, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
56
Камера
42
Производительность
23
Автономность
56
#3
Цена: от 2865 р.
Вышел: около 3 лет назад
AnTuTu: 36554 балла
Общая оценка: 41 из 100
- Android 7, Flyme 7.3
- 5.2" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6750, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3070 мАч
Экран
48
Камера
39
Производительность
17
Автономность
66
Цена: от 4008 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 38134 балла
Общая оценка: 39 из 100
- Android 8.1, Android Go
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Exynos 7 Quad 7570, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
46
Камера
36
Производительность
18
Автономность
51
Цена: от 3885 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 24098 баллов
Общая оценка: 34 из 100
- Android 6.0, EMUI 4.1 Mini
- 5" IPS LCD дисплей (480 x 854)
- MediaTek MT6737M, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 2 МП
- 2200 мАч
Экран
40
Камера
33
Производительность
14
Автономность
46
Цена: от 4090 р.
Вышел: около 6 лет назад
AnTuTu: 21454 балла
Общая оценка: 33 из 100
- Android 5.1, TouchWiz
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 410, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
41
Камера
35
Производительность
12
Автономность
51