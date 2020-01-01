Рейтинг лучших смартфонов до 5000 рублей
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Цена: от 5074 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
48
Производительность
25
Автономность
81
Цена: от 5124 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 67434 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, One UI 1.0
- 6" TFT LCD дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
54
Камера
46
Производительность
26
Автономность
60
Цена: от 5074 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 32181 балл
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3200 мАч
Экран
53
Камера
38
Производительность
18
Автономность
59
#5
Цена: от 4869 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 16000 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
52
Камера
41
Производительность
16
Автономность
56
Цена: от 5115 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 32183 балла
Общая оценка: 41 из 100
- Android 8.1, Android Go Edition
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
53
Камера
40
Производительность
12
Автономность
56
Цена: от 4542 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 40771 балл
Общая оценка: 41 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 9.2
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
Экран
46
Камера
38
Производительность
20
Автономность
73
Цена: от 5115 р.
Вышел: почти 6 лет назад
AnTuTu: 22833 балла
Общая оценка: 40 из 100
- Android 4.4.4, TouchWiz
- 5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 410, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2400 мАч
Экран
49
Камера
37
Производительность
32
Автономность
49
#9
Цена: от 4602 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 35323 балла
Общая оценка: 39 из 100
- Android 10, Android Go
- 5.45" TFT LCD дисплей (480 x 960)
- MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2500 мАч
Экран
49
Камера
33
Производительность
12
Автономность
50
Цена: от 5012 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 34045 баллов
Общая оценка: 39 из 100
- Android 8.0, Experience UI
- 5" Super AMOLED дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
49
Камера
38
Производительность
15
Автономность
51
Цена: от 4008 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 38134 балла
Общая оценка: 39 из 100
- Android 8.1, Android Go
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Exynos 7 Quad 7570, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
46
Камера
36
Производительность
18
Автономность
51
Цена: от 4602 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 24553 балла
Общая оценка: 37 из 100
- Android 7.1.1, TouchWiz
- 5" Super AMOLED дисплей (720 x 1280)
- Spreadtrum SC9830A, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
50
Камера
36
Производительность
13
Автономность
50
#13
Цена: от 4946 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 23445 баллов
Общая оценка: 37 из 100
- Android 6.0, EMUI 4.1
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6737, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
46
Камера
34
Производительность
15
Автономность
56
#14
Цена: от 5012 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 37091 балл
Общая оценка: 37 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 10
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3120 мАч
Экран
44
Камера
37
Производительность
17
Автономность
58
Цена: от 4602 р.
Вышел: около 4 лет назад
AnTuTu: 40343 балла
Общая оценка: 36 из 100
- Android 8.0, TouchWiz UX
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- MediaTek MT6737, 1.5 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
Экран
40
Камера
36
Производительность
16
Автономность
51