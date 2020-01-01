Рейтинг лучших смартфонов до 6000 рублей
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Цена: от 5074 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
48
Производительность
25
Автономность
81
#3
Цена: от 6117 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 131844 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0, MIUI 10
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 4 МП
- 3000 мАч
Экран
55
Камера
42
Производительность
47
Автономность
66
Цена: от 5473 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 44878 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android Go
- 5.3" PLS TFT дисплей (720 x 1480)
- MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
60
Камера
43
Производительность
15
Автономность
56
Цена: от 5124 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 67434 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 9.0, One UI 1.0
- 6" TFT LCD дисплей (720 x 1480)
- Qualcomm Snapdragon 425, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3300 мАч
Экран
54
Камера
46
Производительность
26
Автономность
60
#6
Цена: от 5402 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 45 из 100
- Android 10,
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm 215, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
58
Камера
41
Производительность
16
Автономность
56
Цена: от 5935 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 75434 балла
Общая оценка: 45 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
52
Камера
44
Производительность
26
Автономность
56
Цена: от 5627 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 56214 баллов
Общая оценка: 43 из 100
- Android 6.0, Flyme 5.2
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
53
Камера
37
Производительность
22
Автономность
75
Цена: от 6233 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 60343 балла
Общая оценка: 43 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 8
- 5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
Экран
55
Камера
38
Производительность
24
Автономность
70
Цена: от 5074 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 32181 балл
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3200 мАч
Экран
53
Камера
38
Производительность
18
Автономность
59
Цена: от 5627 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 41984 балла
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.1, EMUI 8
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek MT6739, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
52
Камера
41
Производительность
19
Автономность
56
#12
Цена: от 4869 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 16000 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 8.0, Flyme UI
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Spreadtrum SC9832E, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3000 мАч
Экран
52
Камера
41
Производительность
16
Автономность
56
#13
Цена: от 5689 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 44877 баллов
Общая оценка: 42 из 100
- Android 5.1, Flyme UI
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6755, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
Экран
53
Камера
39
Производительность
22
Автономность
70
#14
Цена: от 5115 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 32183 балла
Общая оценка: 41 из 100
- Android 8.1, Android Go Edition
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
53
Камера
40
Производительность
12
Автономность
56
#15
Цена: от 4542 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 40771 балл
Общая оценка: 41 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 9.2
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
Экран
46
Камера
38
Производительность
20
Автономность
73