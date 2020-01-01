Рейтинг лучших смартфонов до 7000 рублей
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Цена: от 5074 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 52 из 100
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1600 x 720)
- MediaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Экран
59
Камера
48
Производительность
25
Автономность
81
#3
Цена: от 6117 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 131844 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0, MIUI 10
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 4 МП
- 3000 мАч
Экран
55
Камера
42
Производительность
47
Автономность
66
Цена: от 6642 р.
Вышел: 8 месяцев назад
AnTuTu: 77245 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, Magic UI 3.1
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
24
Автономность
56
#5
Цена: от 7154 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 60023 балла
Общая оценка: 49 из 100
- Android 10, Android One
- 6.2" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
18
Автономность
69
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, TouchWiz UI
- 5.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 1920)
- Exynos 7 Octa 7870, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3600 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
23
Автономность
71
Цена: от 7174 р.
Вышел: 7 месяцев назад
AnTuTu: 57054 балла
Общая оценка: 48 из 100
- Android 9.0, EMUI 9.0
- 5.71" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio A22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
20
Автономность
56
#8
Цена: от 7163 р.
Вышел: 4 месяца назад
AnTuTu: 76487 баллов
Общая оценка: 48 из 100
- Android 10, EMUI 10.1
- 5.45" TFT LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3020 мАч
Экран
60
Камера
44
Производительность
21
Автономность
56
#9
Цена: от 7165 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 76172 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, ColorOS 6 Lite
- 6.1" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
55
Камера
44
Производительность
23
Автономность
69
Цена: от 6615 р.
Вышел: 10 месяцев назад
AnTuTu: 70982 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10.0, One UI 2
- 5.7" TFT LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
57
Камера
46
Производительность
21
Автономность
56
#11
Цена: от 6652 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 76174 балла
Общая оценка: 47 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
Экран
57
Камера
42
Производительность
22
Автономность
69
Цена: от 6550 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 75987 баллов
Общая оценка: 47 из 100
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.65" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- HiSilicon Kirin 659, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 13 МП
- 3000 мАч
Экран
60
Камера
46
Производительность
27
Автономность
56
Цена: от 5473 р.
Вышел: 5 месяцев назад
AnTuTu: 44878 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android Go
- 5.3" PLS TFT дисплей (720 x 1480)
- MediaTek MT6739, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 3000 мАч
Экран
60
Камера
43
Производительность
15
Автономность
56
#14
Цена: от 6457 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 77871 балл
Общая оценка: 46 из 100
- Android 10, Android One
- 6" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Экран
53
Камера
46
Производительность
24
Автономность
63
#15
Цена: от 7170 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 57831 балл
Общая оценка: 45 из 100
- Android 8.1, MiFavor UI
- 5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 8 МП
- 3200 мАч
Экран
57
Камера
48
Производительность
21
Автономность
59