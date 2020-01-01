Лучшие смартфоны Vivo до 10000
Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-1 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 8190 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 75783 балла
Общая оценка: 46 из 100
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4030 мАч
MicroSD
Экран
53
Камера
42
Производительность
22
Автономность
69