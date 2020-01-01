Лучшие смартфоны Vivo до 20000
Ищете лучшие смартфоны Виво стоимостью от 14 до 20 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-9 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
#1
Цена: от 19972 р.
Вышел: 3 месяца назад
AnTuTu: 141574 балла
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, Funtouch OS 11
- 6.44" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4100 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
74
Камера
68
Производительность
42
Автономность
79
#2
Цена: от 16909 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 140124 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
68
Камера
63
Производительность
42
Автономность
84
#3
Цена: от 16861 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9
- 6.38" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P65, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 32 МП
- 4500 мАч
NFC MicroSD
Экран
69
Камера
58
Производительность
40
Автономность
84
#4
Цена: от 15365 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 158984 балла
Общая оценка: 60 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9.2
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P65, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
MicroSD
Экран
65
Камера
57
Производительность
43
Автономность
91
#5
Цена: от 14340 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 56 из 100
- Android 10, Funtouch 10.5
- 6.51" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
51
Производительность
34
Автономность
81
#6
Цена: от 16872 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 145820 баллов
Общая оценка: 57 из 100
- Android 9.0, Funtouch 9
- 6.59" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio P70, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 24 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
60
Камера
60
Производительность
42
Автономность
78
#7
Цена: от 13315 р.
Вышел: 6 месяцев назад
AnTuTu: 85546 баллов
Общая оценка: 55 из 100
- Android 10, FunTouch OS 10
- 6.47" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio P35, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD
Экран
58
Камера
56
Производительность
27
Автономность
81
#8
Цена: от 13315 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 80911 баллов
Общая оценка: 46 из 100
- Android 8.1, Funtouch 4.5
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 20 МП
- 4030 мАч
NFC MicroSD
Экран
53
Камера
48
Производительность
24
Автономность
69
#9
Цена: от 13827 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 70988 баллов
Общая оценка: 45 из 100
- Android 8.1, Funtouch 4
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3260 мАч
MicroSD
Экран
51
Камера
45
Производительность
21
Автономность
59