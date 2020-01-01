Лучшие смартфоны Xiaomi до 10000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 7 до 10 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 8107 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
NFC MicroSD
Экран
58
Камера
52
Производительность
24
Автономность
81
#2
Цена: от 8190 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 130172 балла
Общая оценка: 54 из 100
- Android 10, Android One
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3010 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
59
Камера
52
Производительность
36
Автономность
59
Цена: от 9215 р.
Вышел: около 2 лет назад
AnTuTu: 115976 баллов
Общая оценка: 53 из 100
- Android 9.0, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
50
Производительность
32
Автономность
67
Цена: от 7892 р.
Вышел: почти 3 года назад
AnTuTu: 116744 балла
Общая оценка: 52 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.99" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
- Qualcomm Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
60
Камера
44
Производительность
31
Автономность
76
Цена: от 8702 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 77784 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.22" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
55
Камера
46
Производительность
22
Автономность
91
#6
Цена: от 6117 р.
Вышел: почти 5 лет назад
AnTuTu: 131844 балла
Общая оценка: 51 из 100
- Android 8.0, MIUI 10
- 5.15" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 16 МП, передняя 4 МП
- 3000 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 4
Экран
55
Камера
42
Производительность
47
Автономность
66
Цена: от 8118 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 73459 баллов
Общая оценка: 51 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
62
Камера
45
Производительность
32
Автономность
72
Цена: от 7380 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
MicroSD
Экран
59
Камера
41
Производительность
19
Автономность
81
Цена: от 9522 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 98818 баллов
Общая оценка: 49 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.26" IPS LCD дисплей (720 x 1520)
- Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
56
Камера
47
Производительность
27
Автономность
69
Цена: от 8497 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 76456 баллов
Общая оценка: 50 из 100
- Android 10, Stock Android
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 4000 мАч
MicroSD
Экран
61
Камера
45
Производительность
28
Автономность
72