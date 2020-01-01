Лучшие смартфоны Xiaomi до 15000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 11 до 15 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 11265 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
- Android 10.0, Joy UI 12
- 6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4729 мАч
USB Type-C Стерео динамики
Экран
85
Камера
73
Производительность
80
Автономность
88
Цена: от 10240 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 395733 балла
Общая оценка: 70 из 100
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
USB Type-C Corning Gorilla Glass 6 Стерео динамики
Экран
69
Камера
60
Производительность
81
Автономность
74
Цена: от 14340 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
71
Камера
70
Производительность
54
Автономность
92
Цена: от 14852 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 IP53
Экран
66
Камера
59
Производительность
45
Автономность
91
Цена: от 12802 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 63 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 8 МП
- 6000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3 Стерео динамики
Экран
67
Камера
55
Производительность
41
Автономность
93
Цена: от 13202 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
66
Камера
61
Производительность
41
Автономность
91
Цена: от 10834 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3
Экран
65
Камера
56
Производительность
39
Автономность
90
Цена: от 13325 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 143122 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
66
Камера
62
Производительность
40
Автономность
78
Цена: от 14473 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 143201 балл
Общая оценка: 61 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
66
Камера
62
Производительность
38
Автономность
78
#10
Цена: от 12802 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 170112 баллов
Общая оценка: 60 из 100
- Android 10, Android One
- 6.01" Super AMOLED дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 665, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
58
Камера
63
Производительность
41
Автономность
79