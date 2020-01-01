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Лучшие смартфоны Xiaomi до 25000

Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.

#1

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Цена: от 18808 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5160 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP53
Экран
82
Камера
71
Производительность
56
Автономность
89
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14340 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
71
Камера
70
Производительность
54
Автономность
92
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15580 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 223173 балла
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
66
Камера
69
Производительность
55
Автономность
84
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi 9 Lite
Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite
Цена: от 24292 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 180187 баллов
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
80
Подробные характеристики
#7

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Цена: от 14852 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 IP53
Экран
66
Камера
59
Производительность
45
Автономность
91
Подробные характеристики
#8

Xiaomi Mi CC9
Характеристики Xiaomi Mi CC9
Цена: от 15939 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 158049 баллов
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
68
Камера
67
Производительность
44
Автономность
79
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Pocophone F1
Характеристики Xiaomi Pocophone F1
Цена: от 21105 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265251 балл
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, MIUI 12 POCO
  • 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
  • Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3 Стерео динамики
Экран
61
Камера
64
Производительность
58
Автономность
73
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Mi 9 SE
Характеристики Xiaomi Mi 9 SE
Цена: от 22027 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 177134 балла
Общая оценка: 62 из 100
  • Android 9.0, MIUI 12
  • 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 3070 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
62
Подробные характеристики
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