Лучшие смартфоны Xiaomi до 25000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 18 до 25 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-10 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 18808 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 73 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 Стерео динамики IP53
Экран
82
Камера
71
Производительность
56
Автономность
89
Цена: от 22622 р.
Вышел: 11 месяцев назад
AnTuTu: 225115 баллов
Общая оценка: 71 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
81
Камера
74
Производительность
57
Автономность
80
Цена: от 14340 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
71
Камера
70
Производительность
54
Автономность
92
Цена: от 17722 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
70
Камера
69
Производительность
56
Автономность
91
Цена: от 15580 р.
Вышел: около 1 года назад
AnTuTu: 223173 балла
Общая оценка: 67 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
66
Камера
69
Производительность
55
Автономность
84
Цена: от 24292 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 180187 баллов
Общая оценка: 66 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
80
Цена: от 14852 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
- Android 10, MIUI 11
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5 IP53
Экран
66
Камера
59
Производительность
45
Автономность
91
Цена: от 15939 р.
Вышел: больше 1 года назад
AnTuTu: 158049 баллов
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
NFC USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 5
Экран
68
Камера
67
Производительность
44
Автономность
79
Цена: от 21105 р.
Вышел: больше 2 лет назад
AnTuTu: 265251 балл
Общая оценка: 64 из 100
- Android 10, MIUI 12 POCO
- 6.18" IPS LCD дисплей (1080 x 2246)
- Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
USB Type-C MicroSD Corning Gorilla Glass 3 Стерео динамики
Экран
61
Камера
64
Производительность
58
Автономность
73
#10
Цена: от 22027 р.
Вышел: почти 2 года назад
AnTuTu: 177134 балла
Общая оценка: 62 из 100
- Android 9.0, MIUI 12
- 5.97" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 3070 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 5
Экран
73
Камера
68
Производительность
46
Автономность
62