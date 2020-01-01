Лучшие смартфоны Xiaomi до 5000
Ищете лучшие смартфоны Ксиаоми стоимостью от 4 до 5 тысяч? В нашем рейтинге представлены ТОП-3 телефонов для вашего бюджета, которые имеют качественный экран, камеру и батарею.
Цена: от 4910 р.
Вышел: больше 3 лет назад
AnTuTu: 114344 балла
Общая оценка: 55 из 100
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
NFC USB Type-C Corning Gorilla Glass 4 Стерео динамики
Экран
56
Камера
58
Производительность
37
Автономность
72
Цена: от 4542 р.
Вышел: больше 4 лет назад
AnTuTu: 40771 балл
Общая оценка: 41 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 9.2
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
MicroSD
Экран
46
Камера
38
Производительность
20
Автономность
73
Цена: от 5012 р.
Вышел: почти 4 года назад
AnTuTu: 37091 балл
Общая оценка: 37 из 100
- Android 6.0.1, MIUI 10
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 3120 мАч
MicroSD
Экран
44
Камера
37
Производительность
17
Автономность
58