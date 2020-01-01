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Рейтинг лучших смартфонов до 10000 рублей

#1

Xiaomi Redmi 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9
Цена: от 8168 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 66 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
60
Производительность
40
Автономность
87
Подробные характеристики
#2

Samsung Galaxy M40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71

Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.

В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.

Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.

Подробные характеристики
#3

Xiaomi Redmi Note 7
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7
Цена: от 10070 р.
Вышел: почти 2 года назад
Общая оценка: 61 из 100
AnTuTu: 132987 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
62
Камера
54
Производительность
39
Автономность
76

Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.

Подробные характеристики
#4

Samsung Galaxy M11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M11
Цена: от 9870 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 71548 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
23
Автономность
84
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Mi 8 SE
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 8 SE
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 60 из 100
AnTuTu: 174343 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 20 МП
  • 3120 мАч
Экран
66
Камера
56
Производительность
46
Автономность
65
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Redmi 9C
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 9C
Цена: от 8175 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
55
Производительность
24
Автономность
78
Подробные характеристики
#7

Huawei Honor 9A
Характеристики Характеристики Huawei Honor 9A
Цена: от 9503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 80762 балла
  • Android 10, Magic UI 3.1
  • 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
59
Производительность
26
Автономность
78
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy A11
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A11
Цена: от 8715 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 74014 баллов
  • Android 10.0, One UI 2.0
  • 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
  • Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
58
Камера
59
Производительность
26
Автономность
74
Подробные характеристики
#9

Oppo Realme C3
Характеристики Характеристики Oppo Realme C3
Цена: от 8972 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 59 из 100
  • Android 10.0, realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
  • MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
59
Камера
55
Производительность
38
Автономность
78
Подробные характеристики
#10

Nokia 7.1
Характеристики Характеристики Nokia 7.1
Цена: от 10495 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 59 из 100
AnTuTu: 117822 балла
  • Android 10, Android One
  • 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
  • Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3060 мАч
Экран
65
Камера
59
Производительность
35
Автономность
60
Подробные характеристики
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