Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.

В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.

Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.