Рейтинг лучших смартфонов до 10000 рублей
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G80 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5020 мАч
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.
В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.
Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Xiaomi Redmi Note 7 — смартфон китайского бренда с хорошим соотношением цены к качеству. По техническим характеристикам, это идеальный представитель среднего ценового диапазона.
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" PLS TFT дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 5.88" AMOLED дисплей (1080 x 2244)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 20 МП
- 3120 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio G35 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Magic UI 3.1
- 6.3" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- MediaTek Helio P22 - 8 ядер, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
- Android 10.0, One UI 2.0
- 6.4" TFT LCD дисплей (720 x 1560)
- Qualcomm Snapdragon 450 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
- MediaTek Helio G70 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
- Android 10, Android One
- 5.84" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
- Qualcomm Snapdragon 636 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3060 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 10000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi 9
|8168 руб.
|Samsung Galaxy M40
|10490 руб.
|Xiaomi Redmi Note 7
|10070 руб.
|Samsung Galaxy M11
|9870 руб.
|Xiaomi Mi 8 SE
|10490 руб.
|Xiaomi Redmi 9C
|8175 руб.
|Huawei Honor 9A
|9503 руб.
|Samsung Galaxy A11
|8715 руб.
|Oppo Realme C3
|8972 руб.
|Nokia 7.1
|10495 руб.