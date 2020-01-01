Главная > Рейтинги смартфонов > Лучшие телефоны до 12000 рублей

Рейтинг лучших смартфонов до 12000 рублей

#1

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76

Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.

Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.

Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.

Подробные характеристики
#2

Oppo Realme 7
Характеристики Характеристики Oppo Realme 7
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G95 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
75
Камера
69
Производительность
55
Автономность
88
Подробные характеристики
#3

Huawei P40 Lite
Характеристики Характеристики Huawei P40 Lite
Цена: от 10861 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
AnTuTu: 233892 балла
  • Android 10.0, EMUI 10
  • 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
  • HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
67
Камера
68
Производительность
62
Автономность
86
Подробные характеристики
#4

Oppo Realme 6
Характеристики Характеристики Oppo Realme 6
Цена: от 11235 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, Realme UI
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
72
Камера
65
Производительность
59
Автономность
79
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Цена: от 12326 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
66
Производительность
41
Автономность
89
Подробные характеристики
#6

Huawei Y8p
Характеристики Характеристики Huawei Y8p
Цена: от 12536 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 65 из 100
AnTuTu: 136845 баллов
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
67
Производительность
41
Автономность
67
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A21s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A21s
Цена: от 11969 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 64 из 100
  • Android 10, One UI 2,0
  • 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
  • Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5000 мАч
Экран
60
Камера
62
Производительность
29
Автономность
90
Подробные характеристики
#8

Oppo A5 (2020)
Характеристики Характеристики Oppo A5 (2020)
Цена: от 12263 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 140743 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
  • Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 5000 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
40
Автономность
79

Oppo A5 (2020) – один из немногих смартфонов с 5 камерами. Разумеется, фотографии получаются средними, кажется, что им не хватает света. Здесь нет ночного режима, который бы улучшил ситуацию. Однако, производитель заявляет, что он появится в последствии программного обновления. Во время съемки видео заметно дрожание, особенно в режиме 4K.

Аккумулятор Oppo A5 (2020) способен выдать около 3 дней автономной работы без подзарядки. На 50 процентах яркости он способен проигрывать HD-видео на протяжении 15 часов. Смартфон обрел удобную функцию обратной зарядки, которая позволит подзаряжать другие гаджеты по кабелю.

Экран характеризуется кинематографическим соотношением сторон 20:9. Оно идеально подходит для просмотра фильмов или роликов в широком формате, но в YouTube, где преобладают видео с соотношение 16:9, будут отображаться черные полосы.

Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy M40
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M40
Цена: от 10490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 64 из 100
AnTuTu: 177821 балл
  • Android 10, One UI 2.0
  • 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 32 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
65
Камера
65
Производительность
45
Автономность
71

Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.

В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.

Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Цена: от 11855 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 63 из 100
AnTuTu: 180745 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 4000 мАч
Экран
63
Камера
57
Производительность
47
Автономность
76

Дизайн Xiaomi Redmi Note 7 Pro выглядит привлекательно, но любопытно то, что он имеет защиту от брызг. Это говорит об одном – есть огромная вероятность того, что телефон выживет после попадания под дождь. Обе панели у него выполнены из стекла Gorilla Glass 5, которая отличается повышенной прочностью.

Производитель обеспечил должную мощность для Redmi Note 7 Pro, и на нем идут все современные игры. К сожалению, не избежать чрезмерно нагревания корпуса при длительных играх. Многозадачность тоже на уровне, и MIUI 10 способствует этому.

Подробные характеристики
Топ-10 лучших смартфонов до 12000 рублейЦена
Xiaomi Black Shark 211540 руб.
Oppo Realme 712590 руб.
Huawei P40 Lite10861 руб.
Oppo Realme 611235 руб.
Xiaomi Redmi Note 912326 руб.
Huawei Y8p12536 руб.
Samsung Galaxy A21s11969 руб.
Oppo A5 (2020)12263 руб.
Samsung Galaxy M4010490 руб.
Xiaomi Redmi Note 7 Pro11855 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях