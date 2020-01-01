Рейтинг лучших смартфонов до 13000 рублей
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.
Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.
Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G95 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
- Android 10.0, EMUI 10
- 6.4" IPS LCD дисплей (1080 x 2310)
- HiSilicon Kirin 810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
- Android 10.0, Realme UI
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.3" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 710F - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 4000 мАч
Корпус Xiaomi Redmi Note 8 сделан из пластика, но передняя и задняя панели защищены премиальным стеклом Gorilla Glass 5. В экране есть небольшой каплевидный вырез, но он становится незаметным после нескольких часов использования телефона.
Производительность Redmi Note 8 выше, чем у конкурентов, так что вы смело можете покупать его для игр. Тем более, что есть вариант с 6 ГБ оперативной памяти, который мы и рекомендуем покупать.
Смартфон получил камеру на 4 объектива – качество фотографий может приятно удивить. Кадры получаются без намека на плохую детализацию, но, разумеется, без хорошо освещения не обойтись.
- Android 10, One UI 2,0
- 6.5" PLS TFT дисплей (720 x 1600)
- Exynos 850 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5000 мАч
- Android 10, ColorOS 7
- 6.5" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
- Qualcomm Snapdragon 665 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 5000 мАч
Oppo A5 (2020) – один из немногих смартфонов с 5 камерами. Разумеется, фотографии получаются средними, кажется, что им не хватает света. Здесь нет ночного режима, который бы улучшил ситуацию. Однако, производитель заявляет, что он появится в последствии программного обновления. Во время съемки видео заметно дрожание, особенно в режиме 4K.
Аккумулятор Oppo A5 (2020) способен выдать около 3 дней автономной работы без подзарядки. На 50 процентах яркости он способен проигрывать HD-видео на протяжении 15 часов. Смартфон обрел удобную функцию обратной зарядки, которая позволит подзаряжать другие гаджеты по кабелю.
Экран характеризуется кинематографическим соотношением сторон 20:9. Оно идеально подходит для просмотра фильмов или роликов в широком формате, но в YouTube, где преобладают видео с соотношение 16:9, будут отображаться черные полосы.
- Android 10, One UI 2.0
- 6.3" PLS TFT дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 675 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 32 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy M40 получился красивым, но, к сожалению, не идеальным. Производительность смартфона не соответствует его цене, несмотря на быстрый процессор Snapdragon 675. Проблема, скорее, в оптимизации программного обеспечения – устройство ведет себя менее стабильно, чем даже тот самый Galaxy M30 или A50.
В плане дизайна смартфон на голову выше многих своих соперников. В левом верхнем углу у него присутствует небольшое отверстие для фронтальной камеры, и оно выглядит лучше, чем вырезы вроде Inifnity-U или Infinity-V.
Galaxy M40 получил чуть ли не самый маленький аккумулятор в своем классе, и не верьте тому, что оптимизация ПО компенсирует небольшой объем батареи. К концу дня телефон разрядится полностью, не оставив запаса на экстренные случаи.
|Топ-10 лучших смартфонов до 13000 рублей
|Цена
|Xiaomi Black Shark 2
|11540 руб.
|Oppo Realme 7
|12590 руб.
|Huawei P40 Lite
|10861 руб.
|Oppo Realme 6
|11235 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9
|12326 руб.
|Huawei Y8p
|12536 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8
|12915 руб.
|Samsung Galaxy A21s
|11969 руб.
|Oppo A5 (2020)
|12263 руб.
|Samsung Galaxy M40
|10490 руб.