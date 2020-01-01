Рейтинг лучших смартфонов до 16000 рублей
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10, JoyUI 11
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.
Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.
Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G95 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.
Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.
- Android 10.0, Realme UI
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 5000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 6000 мАч
Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.
Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.
Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.
- Android 10, MIUI 11
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 13 МП
- 5020 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 16000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi Note 9S
|14690 руб.
|Xiaomi Black Shark 2
|11540 руб.
|Oppo Realme 7
|12590 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|15296 руб.
|Oppo Realme 6
|11235 руб.
|Samsung Galaxy A31
|13650 руб.
|Samsung Galaxy M21
|14070 руб.
|Samsung Galaxy M30s
|16790 руб.
|Xiaomi Redmi 10X 4G
|15540 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9
|12326 руб.