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Рейтинг лучших смартфонов до 16000 рублей

#1

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14690 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
70
Камера
74
Производительность
55
Автономность
92
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Black Shark 2
Характеристики Характеристики Xiaomi Black Shark 2
Цена: от 11540 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 395733 балла
  • Android 10, JoyUI 11
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
64
Производительность
83
Автономность
76

Хоть Xiaomi Black Shark 2 построен не на самом новом процессоре, он предложит высокую производительность на несколько лет вперед. Жидкостное охлаждение предотвращает перегрев, тем самым улучшая отзывчивость аппарата в играх.

Гаджет характеризуется продуманным дизайном, корпус сочетает несколько премиальных материалов. Однако, проблема в том, что он не защищен от влаги, поэтому следует остерегаться воды.

Программное обеспечение можно смело перенести в колонку достоинств Black Shark 2. Специально для улучшения игрового опыта компания Xiaomi разработала оболочку JoyUI, которая обладает хорошей оптимизацией, что играет важную роль, когда из "железа" нужно выжать максимум.

Подробные характеристики
#3

Oppo Realme 7
Характеристики Характеристики Oppo Realme 7
Цена: от 12590 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G95 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5000 мАч
Экран
75
Камера
69
Производительность
55
Автономность
88
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15296 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 223173 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
66
Камера
73
Производительность
56
Автономность
81

Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.

Подробные характеристики
#5

Oppo Realme 6
Характеристики Характеристики Oppo Realme 6
Цена: от 11235 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 69 из 100
  • Android 10.0, Realme UI
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
72
Камера
65
Производительность
59
Автономность
79
Подробные характеристики
#6

Samsung Galaxy A31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 13650 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 110672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
73
Камера
65
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy M21
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 14070 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 108182 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
Экран
72
Камера
65
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M30s
Цена: от 16790 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 107673 балла
  • Android 10, One UI 2
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 6000 мАч
Экран
71
Камера
67
Производительность
40
Автономность
90

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.

Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Цена: от 15540 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
45
Автономность
85
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi Note 9
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9
Цена: от 12326 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
66
Производительность
41
Автономность
89
Подробные характеристики
Топ-10 лучших смартфонов до 16000 рублейЦена
Xiaomi Redmi Note 9S14690 руб.
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Samsung Galaxy A3113650 руб.
Samsung Galaxy M2114070 руб.
Samsung Galaxy M30s16790 руб.
Xiaomi Redmi 10X 4G15540 руб.
Xiaomi Redmi Note 912326 руб.
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