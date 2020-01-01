Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.