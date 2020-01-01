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Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.

Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.

Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.