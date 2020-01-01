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Рейтинг лучших смартфонов до 18000 рублей

#1

Xiaomi Redmi Note 9S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9S
Цена: от 14690 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
70
Камера
74
Производительность
55
Автономность
92
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 18248 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
68
Камера
75
Производительность
57
Автономность
91
Подробные характеристики
#3

Oppo Realme 6S
Характеристики Характеристики Oppo Realme 6S
Цена: от 17666 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 71 из 100
  • Android 10.0, Realme UI 1.0
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4300 мАч
Экран
73
Камера
69
Производительность
58
Автономность
78
Подробные характеристики
#4

Xiaomi Mi 9 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite
Цена: от 18890 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 180187 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 4030 мАч
Экран
70
Камера
78
Производительность
47
Автономность
79

Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.

Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.

Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.

Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Цена: от 15296 р.
Вышел: 12 месяцев назад
Общая оценка: 70 из 100
AnTuTu: 223173 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
66
Камера
73
Производительность
56
Автономность
81

Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.

Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.

Подробные характеристики
#6

Oppo Realme XT
Характеристики Характеристики Oppo Realme XT
Цена: от 18365 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 69 из 100
AnTuTu: 186533 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
68
Камера
80
Производительность
47
Автономность
76
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy A31
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy A31
Цена: от 13650 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 110672 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Mediatek Helio P65 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 5000 мАч
Экран
73
Камера
65
Производительность
38
Автономность
89
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy M21
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M21
Цена: от 14070 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 108182 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 6000 мАч
Экран
72
Камера
65
Производительность
41
Автономность
87
Подробные характеристики
#9

Samsung Galaxy M30s
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy M30s
Цена: от 16790 р.
Вышел: около 1 года назад
Общая оценка: 68 из 100
AnTuTu: 107673 балла
  • Android 10, One UI 2
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 6000 мАч
Экран
71
Камера
67
Производительность
40
Автономность
90

Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.

Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.

Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.

Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi 10X 4G
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 10X 4G
Цена: от 15540 р.
Вышел: 2 месяца назад
Общая оценка: 67 из 100
  • Android 10, MIUI 11
  • 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • MediaTek Helio G85 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 13 МП
  • 5020 мАч
Экран
66
Камера
64
Производительность
45
Автономность
85
Подробные характеристики
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