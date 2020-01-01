Рейтинг лучших смартфонов до 20000 рублей
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.46" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10.0, Realme UI 1.0
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4300 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 6000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.39" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 710 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 4030 мАч
Xiaomi Mi 9 Lite характеризуется "вшитым" в экран датчиком отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Корпус выполнен из премиальных материалов, поэтому выглядит соответствующее. Здесь нет 3.5 мм аудиоразъема, но USB Type-C и Bluetooth 5.0 могут в полной мере заменить его.
Дисплей имеет вполне обычные характеристики, но AMOLED-матрица обеспечивает высокую контрастность и достойную цветопередачу. В настройках есть возможность выбора цветовой температуры, а также функция, которая убирает мерцания на невысокой яркости.
Камеру можно смело назвать многофункциональной, ведь есть все необходимые функции, включая ночной режим, оптическое приближение, 4K-видео и сверхширокоугольная съемка. За стабилизацию отвечает программная технология, но по эффективности работы она уступает аппаратной.
- Android 10, MIUI 12
- 6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- MediaTek Helio G90T - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
Xiaomi Redmi Note 8 Pro выглядит хорошо, тем более для своей цены. Здесь нет интегрированного в дисплей датчика отпечатков пальцев, он по старинке находится сзади. Плюс в том, что обе панели защищены стеклом, которое дарит приятные тактильные ощущения от использования.
Экран создает обманчивое чувство того, что это флагманский гаджет. Да, это IPS-панель, но плотность ее пикселей составляет 395 PPI, а это очень много. Согласно тестам, дисплей обладает высокой яркостью даже по меркам флагманских продуктов.
- Android 10, ColorOS 7
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 712 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 6000 мАч
- Android 10, One UI 2
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Exynos 7 Octa 9611 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 6000 мАч
Samsung Galaxy M30s является одним из самых выносливых смартфонов в плане автономности. Его огромный аккумулятор имеет емкость 6000 мАч, чего хватает на честных 2 дня автономной работы. Несмотря на это, смартфон остается компактным и легким.
Super AMOLED экран диагональю 6.4 дюйма характеризуется практически такой же четкостью, как флагманские модели. Однако, данному телефону недостает качества сборки, и со временем пластиковая крышка начинает поскрипывать в руках. Она также быстро покрывается царапинами.
Камеру нельзя назвать инновационной, но набор возможностей удовлетворит обычного пользователя, на которого и рассчитан Galaxy M30s.
|Топ-10 лучших смартфонов до 20000 рублей
|Цена
|Xiaomi Redmi Note 9S
|14690 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9 Pro
|18248 руб.
|Samsung Galaxy M31s
|20999 руб.
|Oppo Realme 6S
|17666 руб.
|Samsung Galaxy M31
|20999 руб.
|Xiaomi Mi 9 Lite
|18890 руб.
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|15296 руб.
|Oppo Realme XT
|18365 руб.
|Samsung Galaxy M21
|14070 руб.
|Samsung Galaxy M30s
|16790 руб.