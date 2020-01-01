Рейтинг лучших смартфонов до 25000 рублей
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Производитель Oppo Reno 10x zoom сделал упор в основном на камеру, что видно невооруженным взглядом. Изображение получается сочным и ярким с высокой детализацией даже в помещении. Портретный режим лучше использовать реже, поскольку он нередко ошибается, выдавая размытые пятна. Фронтальная камера – еще одна причина любить данную модель, ведь там есть все для любителей селфи.
Автономность смартфона даже без экономии заряда впечатляет. В режиме чтения на средней яркости телефон может продержаться более суток. Если просматривать видео, то его аккумулятора хватит на 19 часов, а в играх – на 8 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядиться за полтора часа.
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, ColorOS 7
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio P90 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 44 МП
- 4025 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5260 мАч
- Android 10, One UI 2.1
- 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 3500 мАч
Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4160 мАч
- Android 10.0, MIUI 11
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 5020 мАч
- Android 10, EMUI 10.1
- 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 32 МП
- 3750 мАч
В своей ценовой категории Huawei Nova 5T обладает чуть ли не лучшими камерами. Здесь есть и сверхширокоугольная оптика, и портретный объектив, и даже дополнительная макро-камера – все они создают фотографии приличного качества. Недостатком является отсутствие автофокуса для объектива с сверхшироким углом охвата.
Экран красивый, а главная его фишка – круглое отверстие для фронтальной камеры, как на некоторых Samsung Galaxy. Это IPS-матрица со всеми ее преимуществами, включая широкие углы обзора и точную цветопередачу. Здесь также можно похвалить контрастность, но она уступает OLED-панелям.
|Топ-10 лучших смартфонов до 25000 рублей
|Цена
|Xiaomi Poco X3 NFC
|24045 руб.
|Oppo Reno 10x zoom
|25720 руб.
|Huawei Honor 30S
|23571 руб.
|Oppo Reno 3
|25883 руб.
|Xiaomi Redmi K30
|24140 руб.
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|22503 руб.
|Samsung Galaxy S9 Plus
|24088 руб.
|Xiaomi Mi 10 Lite
|25578 руб.
|Xiaomi Redmi Note 9 Pro
|18248 руб.
|Huawei Nova 5T
|23090 руб.