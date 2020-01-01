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Рейтинг лучших смартфонов до 25000 рублей

#1

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Цена: от 24045 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5160 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
57
Автономность
89
Подробные характеристики
#2

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25720 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 385783 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
82
Производительность
81
Автономность
83

Производитель Oppo Reno 10x zoom сделал упор в основном на камеру, что видно невооруженным взглядом. Изображение получается сочным и ярким с высокой детализацией даже в помещении. Портретный режим лучше использовать реже, поскольку он нередко ошибается, выдавая размытые пятна. Фронтальная камера – еще одна причина любить данную модель, ведь там есть все для любителей селфи.

Автономность смартфона даже без экономии заряда впечатляет. В режиме чтения на средней яркости телефон может продержаться более суток. Если просматривать видео, то его аккумулятора хватит на 19 часов, а в играх – на 8 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядиться за полтора часа.

Подробные характеристики
#3

Huawei Honor 30S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23571 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
70
Камера
80
Производительность
68
Автономность
82
Подробные характеристики
#4

Oppo Reno 3
Характеристики Характеристики Oppo Reno 3
Цена: от 25883 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio P90 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 44 МП
  • 4025 мАч
Экран
70
Камера
83
Производительность
59
Автономность
82
Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 24140 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 225115 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
58
Автономность
81
Подробные характеристики
#6

Xiaomi Mi Note 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 10 Lite
Цена: от 22503 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 211273 балла
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5260 мАч
Экран
74
Камера
77
Производительность
55
Автономность
89
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy S9 Plus
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S9 Plus
Цена: от 24088 р.
Вышел: больше 2 лет назад
Общая оценка: 73 из 100
AnTuTu: 246544 балла
  • Android 10, One UI 2.1
  • 6.2" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 3500 мАч
Экран
74
Камера
75
Производительность
64
Автономность
73

Samsung Galaxy S9 Plus стал настоящим сюрпризом для фанатов бренда. Телефон получил ряд новых функций, но и не лишился старых. Во-первых, он оборудован парой 12-мегапиксельных модулей основной камеры, каждый из которых имеет оптический стабилизатор. Во-вторых, вместо одного динамика, здесь используется два, которые образовывают стереозвучание. В третьих, корпус новинки по-прежнему водонепроницаем благодаря сертификации IP68.

Подробные характеристики
#8

Xiaomi Mi 10 Lite
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi 10 Lite
Цена: от 25578 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 765G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4160 мАч
Экран
75
Камера
74
Производительность
60
Автономность
82
Подробные характеристики
#9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цена: от 18248 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
  • Android 10.0, MIUI 11
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 720G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 5020 мАч
Экран
68
Камера
75
Производительность
57
Автономность
91
Подробные характеристики
#10

Huawei Nova 5T
Характеристики Характеристики Huawei Nova 5T
Цена: от 23090 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 72 из 100
AnTuTu: 335981 балл
  • Android 10, EMUI 10.1
  • 6.26" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 32 МП
  • 3750 мАч
Экран
65
Камера
69
Производительность
74
Автономность
79

В своей ценовой категории Huawei Nova 5T обладает чуть ли не лучшими камерами. Здесь есть и сверхширокоугольная оптика, и портретный объектив, и даже дополнительная макро-камера – все они создают фотографии приличного качества. Недостатком является отсутствие автофокуса для объектива с сверхшироким углом охвата.

Экран красивый, а главная его фишка – круглое отверстие для фронтальной камеры, как на некоторых Samsung Galaxy. Это IPS-матрица со всеми ее преимуществами, включая широкие углы обзора и точную цветопередачу. Здесь также можно похвалить контрастность, но она уступает OLED-панелям.

Подробные характеристики
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