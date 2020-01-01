Производитель Oppo Reno 10x zoom сделал упор в основном на камеру, что видно невооруженным взглядом. Изображение получается сочным и ярким с высокой детализацией даже в помещении. Портретный режим лучше использовать реже, поскольку он нередко ошибается, выдавая размытые пятна. Фронтальная камера – еще одна причина любить данную модель, ведь там есть все для любителей селфи.

Автономность смартфона даже без экономии заряда впечатляет. В режиме чтения на средней яркости телефон может продержаться более суток. Если просматривать видео, то его аккумулятора хватит на 19 часов, а в играх – на 8 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядиться за полтора часа.