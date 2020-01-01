Главная > Рейтинги смартфонов > Лучшие телефоны до 30000 рублей

Рейтинг лучших смартфонов до 30000 рублей

#1

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Цена: от 31448 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
79
Камера
81
Производительность
93
Автономность
91
Подробные характеристики
#2

Huawei Honor 30
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30
Цена: от 26329 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1.1
  • 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
92
Производительность
83
Автономность
82
Подробные характеристики
#3

Xiaomi Poco X3 NFC
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco X3 NFC
Цена: от 24045 р.
Вышел: около 1 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 5160 мАч
Экран
84
Камера
76
Производительность
57
Автономность
89
Подробные характеристики
#4

Oppo Reno 10x zoom
Характеристики Характеристики Oppo Reno 10x zoom
Цена: от 25720 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 76 из 100
AnTuTu: 385783 балла
  • Android 10, ColorOS 7
  • 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4065 мАч
Экран
65
Камера
82
Производительность
81
Автономность
83

Производитель Oppo Reno 10x zoom сделал упор в основном на камеру, что видно невооруженным взглядом. Изображение получается сочным и ярким с высокой детализацией даже в помещении. Портретный режим лучше использовать реже, поскольку он нередко ошибается, выдавая размытые пятна. Фронтальная камера – еще одна причина любить данную модель, ведь там есть все для любителей селфи.

Автономность смартфона даже без экономии заряда впечатляет. В режиме чтения на средней яркости телефон может продержаться более суток. Если просматривать видео, то его аккумулятора хватит на 19 часов, а в играх – на 8 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядиться за полтора часа.

Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 30S
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30S
Цена: от 23571 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 75 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
70
Камера
80
Производительность
68
Автономность
82
Подробные характеристики
#6

Huawei P30
Характеристики Характеристики Huawei P30
Цена: от 31490 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 291034 балла
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 3650 мАч
Экран
72
Камера
79
Производительность
73
Автономность
72
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy Note 9
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Note 9
Цена: от 30282 р.
Вышел: около 2 лет назад
Общая оценка: 75 из 100
AnTuTu: 249276 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
  • Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
76
Камера
76
Производительность
67
Автономность
79

Samsung Galaxy Note 9 – отличное предложение, особенно если узнаете, что цена на него упала чуть ли не в 2 раза с момента старта продаж. Конечно, тут нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, а установленный сенсор находится не на самом удачном месте.

Камера смартфона по-прежнему актуальная за счет качественной видеосъемки. Да, без сверхширокоугольной съемки обойтись трудно, если вы часто фотографируетесь. Имейте в виду, что здесь используется только широкоугольный и телеобъектив с двукратным приближением.

Аккумулятор заряжается быстро, а емкости на 4000 мАч точно хватит на целый день автономной работы.

Подробные характеристики
#8

Huawei Nova 7 SE
Характеристики Характеристики Huawei Nova 7 SE
Цена: от 27290 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10.1
  • 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
69
Камера
76
Производительность
69
Автономность
82
Подробные характеристики
#9

Oppo Reno 3
Характеристики Характеристики Oppo Reno 3
Цена: от 25883 р.
Вышел: 6 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
  • Android 10.0, ColorOS 7
  • 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • MediaTek Helio P90 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 44 МП
  • 4025 мАч
Экран
70
Камера
83
Производительность
59
Автономность
82
Подробные характеристики
#10

Xiaomi Redmi K30
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30
Цена: от 24140 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 74 из 100
AnTuTu: 225115 баллов
  • Android 10, MIUI 12
  • 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4500 мАч
Экран
82
Камера
79
Производительность
58
Автономность
81
Подробные характеристики
Топ-10 лучших смартфонов до 30000 рублейЦена
Xiaomi Poco F2 Pro31448 руб.
Huawei Honor 3026329 руб.
Xiaomi Poco X3 NFC24045 руб.
Oppo Reno 10x zoom25720 руб.
Huawei Honor 30S23571 руб.
Huawei P3031490 руб.
Samsung Galaxy Note 930282 руб.
Huawei Nova 7 SE27290 руб.
Oppo Reno 325883 руб.
Xiaomi Redmi K3024140 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях