Рейтинг лучших смартфонов до 30000 рублей
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
- Android 10.0, Magic UI 3.1.1
- 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 732G - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 5160 мАч
- Android 10, ColorOS 7
- 6.6" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4065 мАч
Производитель Oppo Reno 10x zoom сделал упор в основном на камеру, что видно невооруженным взглядом. Изображение получается сочным и ярким с высокой детализацией даже в помещении. Портретный режим лучше использовать реже, поскольку он нередко ошибается, выдавая размытые пятна. Фронтальная камера – еще одна причина любить данную модель, ведь там есть все для любителей селфи.
Автономность смартфона даже без экономии заряда впечатляет. В режиме чтения на средней яркости телефон может продержаться более суток. Если просматривать видео, то его аккумулятора хватит на 19 часов, а в играх – на 8 часов. Поддержка быстрой зарядки позволяет зарядиться за полтора часа.
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 980 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 3650 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.4" Super AMOLED дисплей (1440 x 2960)
- Exynos 9 Octa 9810 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
Samsung Galaxy Note 9 – отличное предложение, особенно если узнаете, что цена на него упала чуть ли не в 2 раза с момента старта продаж. Конечно, тут нет встроенного в экран датчика отпечатков пальцев, а установленный сенсор находится не на самом удачном месте.
Камера смартфона по-прежнему актуальная за счет качественной видеосъемки. Да, без сверхширокоугольной съемки обойтись трудно, если вы часто фотографируетесь. Имейте в виду, что здесь используется только широкоугольный и телеобъектив с двукратным приближением.
Аккумулятор заряжается быстро, а емкости на 4000 мАч точно хватит на целый день автономной работы.
- Android 10.0, EMUI 10.1
- 6.5" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, ColorOS 7
- 6.4" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- MediaTek Helio P90 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 44 МП
- 4025 мАч
- Android 10, MIUI 12
- 6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 730G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4500 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 30000 рублей
|Цена
|Xiaomi Poco F2 Pro
|31448 руб.
|Huawei Honor 30
|26329 руб.
|Xiaomi Poco X3 NFC
|24045 руб.
|Oppo Reno 10x zoom
|25720 руб.
|Huawei Honor 30S
|23571 руб.
|Huawei P30
|31490 руб.
|Samsung Galaxy Note 9
|30282 руб.
|Huawei Nova 7 SE
|27290 руб.
|Oppo Reno 3
|25883 руб.
|Xiaomi Redmi K30
|24140 руб.