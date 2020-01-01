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Рейтинг лучших смартфонов до 35000 рублей

#1

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Цена: от 31448 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
79
Камера
81
Производительность
93
Автономность
91
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi K30 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30 Pro
Цена: от 35627 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
73
Камера
79
Производительность
95
Автономность
89
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor 30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30 Pro
Цена: от 33590 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
94
Производительность
84
Автономность
82
Подробные характеристики
#4

Huawei Mate 30
Характеристики Характеристики Huawei Mate 30
Цена: от 33590 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
AnTuTu: 335198 баллов
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 4200 мАч
Экран
71
Камера
84
Производительность
86
Автономность
92

Huawei Mate 30 оснастили OLED-экраном с обычным разрешением FHD+, которое обеспечивает минимально комфортную плотность пикселей для такой диагонали. Вырез в дисплее портит впечатления, ведь такое дизайнерское решение используется чуть ли не каждым производителем смартфонов. Передняя панель полностью плоская, так что можете смело клеить любые защитные стекла.

Фаблет получил топовый чипсет Kirin, но по производительности он отстает от Snapdragon 855+. Удручает тот факт, что компания Huawei предлагает только один вариант памяти – 128 ГБ, а чтобы расширить встроенный накопитель, необходимо искать карты памяти типа Nano Memory, а не стандартные и более доступные MicroSD.

Батарея обладает средней емкостью, ведь в 6.62 дюймовый гаджет можно было установить что-то покрупнее. Зато есть очень быстрые проводная и беспроводная зарядки.

Подробные характеристики
#5

Huawei Honor 30
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30
Цена: от 26329 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1.1
  • 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
92
Производительность
83
Автономность
82
Подробные характеристики
#6

Huawei Honor View 30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor View 30 Pro
Цена: от 33590 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 354354 балла
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4100 мАч
Экран
69
Камера
86
Производительность
85
Автономность
91
Подробные характеристики
#7

Oppo Realme X3 SuperZoom
Характеристики Характеристики Oppo Realme X3 SuperZoom
Цена: от 32813 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398014 баллов
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
78
Камера
79
Производительность
85
Автономность
81
Подробные характеристики
#8

Huawei Honor View 30
Характеристики Характеристики Huawei Honor View 30
Цена: от 33590 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 345982 балла
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
66
Камера
84
Производительность
84
Автономность
84

Смартфон Huawei Honor View 30 имеет отличный дисплей, но хотелось бы видеть здесь AMOLED, а не IPS. Несмотря на это, настройки очень гибкие: можно менять разрешение включая режим чтения, комфортный и темный. Есть возможность настроить цветопередачу по собственному вкусу.

Камера получилась удачной, поскольку ночные фотографии получаются приличного качества. Телефон умеет снимать качественные видео благодаря 5-осевой программной стабилизации.

Здесь используется свежее программное обеспечение Android 10 с последней версией MagicUI 3.0. Существенным недостатком является отсутствие поддержки сервисов Google, так что здесь нет привычного магазина приложений.

Подробные характеристики
#9

Oppo Realme X2 Pro
Характеристики Характеристики Oppo Realme X2 Pro
Цена: от 36749 р.
Вышел: 11 месяцев назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 396982 балла
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
81
Камера
79
Производительность
82
Автономность
77
Подробные характеристики
#10

ZTE Axon 10 Pro
Характеристики Характеристики ZTE Axon 10 Pro
Цена: от 35037 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 77 из 100
AnTuTu: 382992 балла
  • Android 10, MiFavor 10.0
  • 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 20 МП
  • 4000 мАч
Экран
71
Камера
72
Производительность
83
Автономность
89

ZTE Axon 10 Pro получил экран со средней яркостью, а на минимальном уровне наблюдаются небольшие искажения цветов. На максимальном уровне цветопередача наиболее точная, и это бросается в глаза. Цвета близки к стандарту DCI-P3, что я приписываю к достоинствам смартфона. На свету картинка остается насыщенной, максимальной яркости предостаточно.

В плане производительности телефон ведет себя более чем адекватно. Он дает то, что от него ожидается. Игры идут все без нюансов, но чего еще ожидать от топового чипсета Snapdragon 855? Память тоже не вызывает нареканий – файлы копируются быстро, общая производительность системы на высоком уровне.

Камера совсем неплохая, но отсутствие оптической стабилизации негативно сказывается на четкости изображения как на фото, так и видео. Также выделю агрессивную работу HDR, так что старайтесь снимать без него.

Подробные характеристики
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