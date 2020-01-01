Рейтинг лучших смартфонов до 35000 рублей
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Huawei Mate 30 оснастили OLED-экраном с обычным разрешением FHD+, которое обеспечивает минимально комфортную плотность пикселей для такой диагонали. Вырез в дисплее портит впечатления, ведь такое дизайнерское решение используется чуть ли не каждым производителем смартфонов. Передняя панель полностью плоская, так что можете смело клеить любые защитные стекла.
Фаблет получил топовый чипсет Kirin, но по производительности он отстает от Snapdragon 855+. Удручает тот факт, что компания Huawei предлагает только один вариант памяти – 128 ГБ, а чтобы расширить встроенный накопитель, необходимо искать карты памяти типа Nano Memory, а не стандартные и более доступные MicroSD.
Батарея обладает средней емкостью, ведь в 6.62 дюймовый гаджет можно было установить что-то покрупнее. Зато есть очень быстрые проводная и беспроводная зарядки.
- Android 10.0, Magic UI 3.1.1
- 6.53" OLED дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 985 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
Смартфон Huawei Honor View 30 имеет отличный дисплей, но хотелось бы видеть здесь AMOLED, а не IPS. Несмотря на это, настройки очень гибкие: можно менять разрешение включая режим чтения, комфортный и темный. Есть возможность настроить цветопередачу по собственному вкусу.
Камера получилась удачной, поскольку ночные фотографии получаются приличного качества. Телефон умеет снимать качественные видео благодаря 5-осевой программной стабилизации.
Здесь используется свежее программное обеспечение Android 10 с последней версией MagicUI 3.0. Существенным недостатком является отсутствие поддержки сервисов Google, так что здесь нет привычного магазина приложений.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.5" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, MiFavor 10.0
- 6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 20 МП
- 4000 мАч
ZTE Axon 10 Pro получил экран со средней яркостью, а на минимальном уровне наблюдаются небольшие искажения цветов. На максимальном уровне цветопередача наиболее точная, и это бросается в глаза. Цвета близки к стандарту DCI-P3, что я приписываю к достоинствам смартфона. На свету картинка остается насыщенной, максимальной яркости предостаточно.
В плане производительности телефон ведет себя более чем адекватно. Он дает то, что от него ожидается. Игры идут все без нюансов, но чего еще ожидать от топового чипсета Snapdragon 855? Память тоже не вызывает нареканий – файлы копируются быстро, общая производительность системы на высоком уровне.
Камера совсем неплохая, но отсутствие оптической стабилизации негативно сказывается на четкости изображения как на фото, так и видео. Также выделю агрессивную работу HDR, так что старайтесь снимать без него.
|Топ-10 лучших смартфонов до 35000 рублей
|Цена
|Xiaomi Poco F2 Pro
|31448 руб.
|Xiaomi Redmi K30 Pro
|35627 руб.
|Huawei Honor 30 Pro
|33590 руб.
|Huawei Mate 30
|33590 руб.
|Huawei Honor 30
|26329 руб.
|Huawei Honor View 30 Pro
|33590 руб.
|Oppo Realme X3 SuperZoom
|32813 руб.
|Huawei Honor View 30
|33590 руб.
|Oppo Realme X2 Pro
|36749 руб.
|ZTE Axon 10 Pro
|35037 руб.