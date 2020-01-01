Рейтинг лучших смартфонов до 4000 рублей
- Android 9.0, MIUI 11
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 16 МП
- 3500 мАч
- Android 9.0, EMUI 9
- 5.9" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- HiSilicon Kirin 960 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 8 МП
- 4000 мАч
- Android 8.0, Stock Android
- 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
- MediaTek MT6757 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
- Основная – 23 МП, передняя 8 МП
- 3430 мАч
Sony Xperia XA1 Plus получил широкий набор функций, что делает его очень сбалансированным Android-смартфоном. Учитывая мощную по возможностям 23-мегапиксельную камеру, он способен заменить обычную “мыльницу”. Гаджет не имеет флагманского железа, но его производительности достаточно для современных игр и приложений.
- Android 7.1.1, Stock Android
- 5.5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- MediaTek MT6737 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 5000 мАч
Дисплей Motorola Moto E4 Plus не доставляет хлопот его пользователю. Хотя это TFT-матрица, у нее неплохие углы обзора и цветопередача. 5.5-дюймовая панель с HD-разрешением может регулировать яркость в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить заряд батареи.
Аккумулятор на 5000 мАч заряжается медленно, а разряжается быстрее, чем ожидается. Он может воспроизводить HD-видео около 11 часов, чем могут похвастаться смартфоны с батареей на 4000 мАч. Суть в том, что здесь используется старый процессор, а программное обеспечение не помогает сэкономить драгоценные проценты.
- Android 6.0.1, MIUI 9.2
- 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
- Qualcomm Snapdragon 430 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
- Основная – 13 МП, передняя 5 МП
- 4100 мАч
- Android 6.0, EMUI 4.1 Mini
- 5" IPS LCD дисплей (480 x 854)
- MediaTek MT6737M - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 2 МП
- 2200 мАч
- Android 5.1, TouchWiz
- 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
- Qualcomm Snapdragon 410 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
- Основная – 8 МП, передняя 5 МП
- 2600 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 4000 рублей
|Цена
|Xiaomi Mi Note 3
|4190 руб.
|Huawei Mate 9
|3513 руб.
|Sony Xperia XA1 Plus Dual
|3140 руб.
|Motorola Moto E4 Plus
|3141 руб.
|Xiaomi Redmi 3S
|3665 руб.
|Huawei Y3 (2017)
|3980 руб.
|Samsung Galaxy Grand Prime
|4190 руб.