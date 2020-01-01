Дисплей Motorola Moto E4 Plus не доставляет хлопот его пользователю. Хотя это TFT-матрица, у нее неплохие углы обзора и цветопередача. 5.5-дюймовая панель с HD-разрешением может регулировать яркость в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить заряд батареи.

Аккумулятор на 5000 мАч заряжается медленно, а разряжается быстрее, чем ожидается. Он может воспроизводить HD-видео около 11 часов, чем могут похвастаться смартфоны с батареей на 4000 мАч. Суть в том, что здесь используется старый процессор, а программное обеспечение не помогает сэкономить драгоценные проценты.