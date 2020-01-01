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Рейтинг лучших смартфонов до 4000 рублей

#1

Xiaomi Mi Note 3
Характеристики Характеристики Xiaomi Mi Note 3
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 114344 балла
  • Android 9.0, MIUI 11
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • Qualcomm Snapdragon 660 - 8 ядер, 6 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 16 МП
  • 3500 мАч
Экран
57
Камера
62
Производительность
38
Автономность
68
Подробные характеристики
#2

Huawei Mate 9
Характеристики Характеристики Huawei Mate 9
Цена: от 3513 р.
Вышел: почти 4 года назад
Общая оценка: 56 из 100
AnTuTu: 122732 балла
  • Android 9.0, EMUI 9
  • 5.9" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • HiSilicon Kirin 960 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 8 МП
  • 4000 мАч
Экран
55
Камера
52
Производительность
49
Автономность
67
Подробные характеристики
#3

Sony Xperia XA1 Plus Dual
Характеристики Характеристики Sony Xperia XA1 Plus Dual
Цена: от 3140 р.
Вышел: около 3 лет назад
Общая оценка: 50 из 100
AnTuTu: 56844 балла
  • Android 8.0, Stock Android
  • 5.5" IPS LCD дисплей (1080 x 1920)
  • MediaTek MT6757 - 8 ядер, 4 ГБ ОЗУ
  • Основная – 23 МП, передняя 8 МП
  • 3430 мАч
Экран
58
Камера
46
Производительность
28
Автономность
70

Sony Xperia XA1 Plus получил широкий набор функций, что делает его очень сбалансированным Android-смартфоном. Учитывая мощную по возможностям 23-мегапиксельную камеру, он способен заменить обычную “мыльницу”. Гаджет не имеет флагманского железа, но его производительности достаточно для современных игр и приложений.

Подробные характеристики
#4

Motorola Moto E4 Plus
Характеристики Характеристики Motorola Moto E4 Plus
Цена: от 3141 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 42 из 100
AnTuTu: 32674 балла
  • Android 7.1.1, Stock Android
  • 5.5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • MediaTek MT6737 - 4 ядра, 3 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 5000 мАч
Экран
47
Камера
41
Производительность
16
Автономность
72

Дисплей Motorola Moto E4 Plus не доставляет хлопот его пользователю. Хотя это TFT-матрица, у нее неплохие углы обзора и цветопередача. 5.5-дюймовая панель с HD-разрешением может регулировать яркость в автоматическом режиме, что позволяет сэкономить заряд батареи.

Аккумулятор на 5000 мАч заряжается медленно, а разряжается быстрее, чем ожидается. Он может воспроизводить HD-видео около 11 часов, чем могут похвастаться смартфоны с батареей на 4000 мАч. Суть в том, что здесь используется старый процессор, а программное обеспечение не помогает сэкономить драгоценные проценты.

Подробные характеристики
#5

Xiaomi Redmi 3S
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi 3S
Цена: от 3665 р.
Вышел: больше 4 лет назад
Общая оценка: 41 из 100
AnTuTu: 40771 балл
  • Android 6.0.1, MIUI 9.2
  • 5" IPS LCD дисплей (720 x 1280)
  • Qualcomm Snapdragon 430 - 8 ядер, 2 ГБ ОЗУ
  • Основная – 13 МП, передняя 5 МП
  • 4100 мАч
Экран
46
Камера
41
Производительность
20
Автономность
69
Подробные характеристики
#6

Huawei Y3 (2017)
Характеристики Характеристики Huawei Y3 (2017)
Цена: от 3980 р.
Вышел: больше 3 лет назад
Общая оценка: 35 из 100
AnTuTu: 24098 баллов
  • Android 6.0, EMUI 4.1 Mini
  • 5" IPS LCD дисплей (480 x 854)
  • MediaTek MT6737M - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 2 МП
  • 2200 мАч
Экран
41
Камера
35
Производительность
14
Автономность
43
Подробные характеристики
#7

Samsung Galaxy Grand Prime
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy Grand Prime
Цена: от 4190 р.
Вышел: около 6 лет назад
Общая оценка: 33 из 100
AnTuTu: 21454 балла
  • Android 5.1, TouchWiz
  • 5" TFT LCD дисплей (540 x 960)
  • Qualcomm Snapdragon 410 - 4 ядра, 1 ГБ ОЗУ
  • Основная – 8 МП, передняя 5 МП
  • 2600 мАч
Экран
41
Камера
37
Производительность
12
Автономность
47
Подробные характеристики
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