Главная > Рейтинги смартфонов > Лучшие телефоны до 40000 рублей

Рейтинг лучших смартфонов до 40000 рублей

#1

Xiaomi Poco F2 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Poco F2 Pro
Цена: от 31448 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 84 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
79
Камера
81
Производительность
93
Автономность
91
Подробные характеристики
#2

Xiaomi Redmi K30 Pro
Характеристики Характеристики Xiaomi Redmi K30 Pro
Цена: от 35627 р.
Вышел: 4 месяца назад
Общая оценка: 83 из 100
  • Android 10.0, MIUI 12
  • 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 20 МП
  • 4700 мАч
Экран
73
Камера
79
Производительность
95
Автономность
89
Подробные характеристики
#3

Huawei Honor 30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor 30 Pro
Цена: от 33590 р.
Вышел: 5 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, Magic UI 3.1
  • 6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4000 мАч
Экран
72
Камера
94
Производительность
84
Автономность
82
Подробные характеристики
#4

Huawei P40
Характеристики Характеристики Huawei P40
Цена: от 40415 р.
Вышел: 7 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
  • Android 10.0, EMUI 10.1
  • 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 50 МП, передняя 32 МП
  • 3800 мАч
Экран
75
Камера
87
Производительность
86
Автономность
75
Подробные характеристики
#5

Huawei Mate 30
Характеристики Характеристики Huawei Mate 30
Цена: от 33590 р.
Вышел: 9 месяцев назад
Общая оценка: 82 из 100
AnTuTu: 335198 баллов
  • Android 10, EMUI 10
  • 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
  • HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 24 МП
  • 4200 мАч
Экран
71
Камера
84
Производительность
86
Автономность
92

Huawei Mate 30 оснастили OLED-экраном с обычным разрешением FHD+, которое обеспечивает минимально комфортную плотность пикселей для такой диагонали. Вырез в дисплее портит впечатления, ведь такое дизайнерское решение используется чуть ли не каждым производителем смартфонов. Передняя панель полностью плоская, так что можете смело клеить любые защитные стекла.

Фаблет получил топовый чипсет Kirin, но по производительности он отстает от Snapdragon 855+. Удручает тот факт, что компания Huawei предлагает только один вариант памяти – 128 ГБ, а чтобы расширить встроенный накопитель, необходимо искать карты памяти типа Nano Memory, а не стандартные и более доступные MicroSD.

Батарея обладает средней емкостью, ведь в 6.62 дюймовый гаджет можно было установить что-то покрупнее. Зато есть очень быстрые проводная и беспроводная зарядки.

Подробные характеристики
#6

Huawei Honor View 30 Pro
Характеристики Характеристики Huawei Honor View 30 Pro
Цена: от 33590 р.
Вышел: 8 месяцев назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 354354 балла
  • Android 10.0, Magic UI 3
  • 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 40 МП, передняя 32 МП
  • 4100 мАч
Экран
69
Камера
86
Производительность
85
Автономность
91
Подробные характеристики
#7

OnePlus 7 Pro
Характеристики Характеристики OnePlus 7 Pro
Цена: от 41990 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 375998 баллов
  • Android 10, OxygenOS 10
  • 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
  • Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 48 МП, передняя 16 МП
  • 4000 мАч
Экран
85
Камера
80
Производительность
84
Автономность
74
Подробные характеристики
#8

Samsung Galaxy S10
Характеристики Характеристики Samsung Galaxy S10
Цена: от 37774 р.
Вышел: больше 1 года назад
Общая оценка: 80 из 100
AnTuTu: 321845 баллов
  • Android 10, One UI 2.5
  • 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
  • Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
  • Основная – 12 МП, передняя 10 МП
  • 3400 мАч
Экран
82
Камера
84
Производительность
76
Автономность
70

В плане внешнего вида Samsung Galaxy S10 заслуживает наивысшей похвалы. Эргономика тоже на уровне: кнопки расположены там где нужно. В правом верхнем углу расположен единственный объектив фронтальной камеры, который гармонично вписывается в общий безрамочный дизайн.

Телефон имеет несколько технологий для защиты безопасности, но только датчик отпечатков заслуживает внимания. Производитель применяет ультразвуковую технологию, которую невероятно сложно обмануть. Сканер лица, в свою очередь, полагается только на фронталку, а значит разблокировать экран можно даже с помощь предварительно записанного видео.

Подробные характеристики
#9

Oppo Realme X3
Характеристики Характеристики Oppo Realme X3
Цена: от 39096 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 79 из 100
AnTuTu: 396154 балла
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 16 МП
  • 4200 мАч
Экран
82
Камера
81
Производительность
84
Автономность
84
Подробные характеристики
#10

Oppo Realme X3 SuperZoom
Характеристики Характеристики Oppo Realme X3 SuperZoom
Цена: от 32813 р.
Вышел: 3 месяца назад
Общая оценка: 78 из 100
AnTuTu: 398014 баллов
  • Android 10, Realme UI 1.0
  • 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
  • Основная – 64 МП, передняя 32 МП
  • 4200 мАч
Экран
78
Камера
79
Производительность
85
Автономность
81
Подробные характеристики
Топ-10 лучших смартфонов до 40000 рублейЦена
Xiaomi Poco F2 Pro31448 руб.
Xiaomi Redmi K30 Pro35627 руб.
Huawei Honor 30 Pro33590 руб.
Huawei P4040415 руб.
Huawei Mate 3033590 руб.
Huawei Honor View 30 Pro33590 руб.
OnePlus 7 Pro41990 руб.
Samsung Galaxy S1037774 руб.
Oppo Realme X339096 руб.
Oppo Realme X3 SuperZoom32813 руб.
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях