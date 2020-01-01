Рейтинг лучших смартфонов до 40000 рублей
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
- Android 10.0, MIUI 12
- 6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 865 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 20 МП
- 4700 мАч
- Android 10.0, Magic UI 3.1
- 6.57" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4000 мАч
- Android 10.0, EMUI 10.1
- 6.1" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 5G - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 50 МП, передняя 32 МП
- 3800 мАч
- Android 10, EMUI 10
- 6.62" OLED дисплей (1080 x 2340)
- HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 24 МП
- 4200 мАч
Huawei Mate 30 оснастили OLED-экраном с обычным разрешением FHD+, которое обеспечивает минимально комфортную плотность пикселей для такой диагонали. Вырез в дисплее портит впечатления, ведь такое дизайнерское решение используется чуть ли не каждым производителем смартфонов. Передняя панель полностью плоская, так что можете смело клеить любые защитные стекла.
Фаблет получил топовый чипсет Kirin, но по производительности он отстает от Snapdragon 855+. Удручает тот факт, что компания Huawei предлагает только один вариант памяти – 128 ГБ, а чтобы расширить встроенный накопитель, необходимо искать карты памяти типа Nano Memory, а не стандартные и более доступные MicroSD.
Батарея обладает средней емкостью, ведь в 6.62 дюймовый гаджет можно было установить что-то покрупнее. Зато есть очень быстрые проводная и беспроводная зарядки.
- Android 10.0, Magic UI 3
- 6.57" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- HiSilicon Kirin 990 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 40 МП, передняя 32 МП
- 4100 мАч
- Android 10, OxygenOS 10
- 6.67" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
- Qualcomm Snapdragon 855 - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 48 МП, передняя 16 МП
- 4000 мАч
- Android 10, One UI 2.5
- 6.1" Super AMOLED дисплей (1440 x 3040)
- Exynos 9 Octa 9820 - 8 ядер, 8 ГБ ОЗУ
- Основная – 12 МП, передняя 10 МП
- 3400 мАч
В плане внешнего вида Samsung Galaxy S10 заслуживает наивысшей похвалы. Эргономика тоже на уровне: кнопки расположены там где нужно. В правом верхнем углу расположен единственный объектив фронтальной камеры, который гармонично вписывается в общий безрамочный дизайн.
Телефон имеет несколько технологий для защиты безопасности, но только датчик отпечатков заслуживает внимания. Производитель применяет ультразвуковую технологию, которую невероятно сложно обмануть. Сканер лица, в свою очередь, полагается только на фронталку, а значит разблокировать экран можно даже с помощь предварительно записанного видео.
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 16 МП
- 4200 мАч
- Android 10, Realme UI 1.0
- 6.6" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus - 8 ядер, 12 ГБ ОЗУ
- Основная – 64 МП, передняя 32 МП
- 4200 мАч
|Топ-10 лучших смартфонов до 40000 рублей
|Цена
|Xiaomi Poco F2 Pro
|31448 руб.
|Xiaomi Redmi K30 Pro
|35627 руб.
|Huawei Honor 30 Pro
|33590 руб.
|Huawei P40
|40415 руб.
|Huawei Mate 30
|33590 руб.
|Huawei Honor View 30 Pro
|33590 руб.
|OnePlus 7 Pro
|41990 руб.
|Samsung Galaxy S10
|37774 руб.
|Oppo Realme X3
|39096 руб.
|Oppo Realme X3 SuperZoom
|32813 руб.