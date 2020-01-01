Huawei Mate 30 оснастили OLED-экраном с обычным разрешением FHD+, которое обеспечивает минимально комфортную плотность пикселей для такой диагонали. Вырез в дисплее портит впечатления, ведь такое дизайнерское решение используется чуть ли не каждым производителем смартфонов. Передняя панель полностью плоская, так что можете смело клеить любые защитные стекла.

Фаблет получил топовый чипсет Kirin, но по производительности он отстает от Snapdragon 855+. Удручает тот факт, что компания Huawei предлагает только один вариант памяти – 128 ГБ, а чтобы расширить встроенный накопитель, необходимо искать карты памяти типа Nano Memory, а не стандартные и более доступные MicroSD.

Батарея обладает средней емкостью, ведь в 6.62 дюймовый гаджет можно было установить что-то покрупнее. Зато есть очень быстрые проводная и беспроводная зарядки.